ORF-III-Dokumontag mit Südamerika-Fokus und "Artist in Residence" Thomas Taube

Am 10. Juni im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Montag, dem 10. Juni 2013, eröffnet "Vivan las Antipodas! - Es leben die Gegenpole" um 20.15 Uhr den Dokumontag-Hauptabend. Der russische Dokumentarfilmer Victor Kossakovsky bereist in seinem Film insgesamt acht sogenannte Antipoden - Orte, die sich geografisch exakt auf der jeweils einander gegenüberliegenden Seite des Erdballs befinden. Er filmt einen wunderschönen, friedlichen Sonnenaufgang in Argentinien und im Gegenschnitt die Hektik in den verregneten Straßen von Schanghai. Der Film zeigt Menschen, die in der Einöde leben oder neben einem aktiven Vulkan sowie Landschaften, deren Pracht die Seele berührt, und auf der anderen Seite den Lärm einer Großstadt. Diese Antipoden, so der Eindruck, stehen in einer ganz besonderen Verbindung zueinander.

Um 22.05 Uhr blickt der Dokumentarfilm "Die Inka-Revolution des Evo Morales" nach Bolivien. Der erste in Bolivien geborene Präsident Evo Morales verstaatlichte 2006 die Ölindustrie und brachte die Agrarreform in Gang, doch im neuen System existiert das alte weiter, inklusive Korruption, Vetternwirtschaft und Populismus. Der Dokumentarfilm beschäftigt sich mit den inneren Spannungen des Landes, besonders aus der Perspektive der bolivianischen Bevölkerung selbst.

Mit "Hugo Chavez - Venezuela sur Realista" stellt ORF III um 23.05 Uhr einen weiteren südamerikanischen Staatschef ins Scheinwerferlicht. Im Fokus von Francisco Guaitas Dokumentation stehen die stets kontroversen Meinungen über dessen Führungsstil. Während Chavez unter seinen Anhängerinnen und Anhängern als Verfechter der Rechte der armen Bevölkerungsschichten galt, verurteilten ihn kritische Stimmen als Größenwahnsinnigen, der den Erdölreichtum verschwendete.

Anschließend präsentiert ORF III eine neue Ausgabe der jungen künstlerischen Programmleiste "Artists in Residence", in deren Rahmen einmal im Monat Fernsehkunst zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler zur Ausstrahlung gebracht wird. Um 23.55 Uhr zeigt der deutsche Künstler Thomas Taube eine Metapher der Suche, des Zweifels und der Leere mit dem Titel: "Sorry That I Ask You (Every 100 Years)". Sieben Kernbereiche des Mediums Fernsehen, von der Redaktion bis zur Postproduktion, reflektieren sich selbst. Sieben Personen machen sich auf den Weg durch die verlassene Hülle des Fernsehens. Die Geschichte spielt in einer unklaren, nicht weiter definierten Zukunft. Ob es in dieser Zukunft das Medium Fernsehen noch gibt, bleibt dabei völlig offen. "Sorry That I Ask You" basiert auf Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern aus jedem Bereich der Fernsehproduktion, in denen thematisiert wird, was das Medium in der Vergangenheit ausmachte, was es in der Gegenwart ist und zukünftig sein könnte. Thomas Taube extrahiert Aussagen aus diesen Interviews und stellt sie in einen neuen visuellen und inhaltlichen Zusammenhang. Dabei bleibt unklar, in wessen Psyche oder Realität die Handlung spielt.

