ORF SPORT + mit den Highlights vom Erzbergrodeo 2013

Am 10. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 10. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Erzbergrodeo 2013 um 20.15 Uhr, von den World Triathlon Series in Madrid um 20.45 Uhr, vom Austrian Darts Open 2013 in Wiener Neustadt um 21.45 Uhr und von den European Le Mans Series in Imola um 22.45 Uhr.

Der britische Husaberg-Werksfahrer Graham Jarvis holt sich seinen lang ersehnten Sieg beim härtesten Enduro-Event der Motorrad-Offroadszene, dem Red-Bull-Hare-Scramble 2013. Von 500 gestarteten Teilnehmern erreichen ganze 14 Fahrer aus sieben Nationen nach vier Stunden Schinderei am Berg aus Eisen das Ziel in der Erzbergrodeo-Arena. Jarvis musste auf seinem Weg zum Sieg aus der zweiten von zehn Startreihen an nicht weniger als 51 Kontrahenten vorbei, und das auf der schwierigsten Hare-Scramble-Strecke aller Zeiten. Mit 18 Minuten Vorsprung setzte Jarvis nun endlich auch am Erzberg seine Klasse im Xtreme-Endurosport deutlich unter Beweis. Auf Platz zwei fuhr ein ebenfalls überglücklicher Andreas Lettenbichler. Deutschlands versiertester Offroad-Fahrer feierte seinen bereits fünften Podiumsplatz am Erzberg und zählt damit zu den erfolgreichsten Fahrern in der Erzbergrodeo-Geschichte. Platz drei holte sich der 23-jährige Spanier Alfredo Gomez Cantero, der sich damit bei seinem erst zweiten Antritt am Eisenberg eindrucksvoll an der Weltspitze etablierte.

Nach seiner Knöchelverletzung hat Jonathan Brownlee nach Yokohama jetzt in Madrid sein zweites Rennen der ITU-World-Triathlon-Series in Folge gewonnen. Der britische Weltmeister verwies den Gesamtführenden der Series, den Spanier Javier Gomez, auf den zweiten Platz. Rang drei ging an den Russen Ivan Vasiliev.

Die Van-Gerwen-Festspiele gingen auch beim vierten European-Darts-Tour-Event des Jahres weiter. Mighty Mike eilt von Titel zu Titel und der Erfolg beim Austrian Darts Open 2013 ist bereits sein zehnter in diesem Jahr. Mit dem Sieg in der Arena Nova in Wiener Neustadt hat der Niederländer als erster Spieler den Titel bei einem European-Darts-Tour-Event erfolgreich verteidigt.

Details unter presse.ORF.at.

(Stand vom 7. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at