TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Totgesagte leben länger", von Mario Zenhäusern, Ausgabe vom 9. Juni 2013

Nach Wochen wie der vergangenen sind auch jene, die Bundesheer und Förderungen für Feuerwehren kritisieren, schmähstad.

Innsbruck (OTS) - Katastrophen wie die jüngste Jahrhundertflut zeigen, dass die Solidargemeinschaft noch am Leben ist. Und wie!

Das Hochwasser ist vorbei. Die Wassermassen sind abgeflossen, der Dreck bleibt. Die Wunden auch. Nicht nur an der Natur, an Straßen und Häusern. Auch die in den Seelen der Menschen, in den Köpfen der Betroffenen. Viele mussten mit ansehen, wie das, was sie sich zuvor unter großen Entbehrungen geschaffen hatten, binnen weniger Stunden davonschwamm.

Die materiellen Schäden können in der Regel rasch repariert, die Lücken in der Versorgung geschlossen werden. Die mentale Verarbeitung dessen, was die Menschen in den Hochwassergebieten in der Vorwoche durchgemacht haben, dauert länger. Viele werden die Bilder nie mehr vergessen.

Sie werden aber auch nicht vergessen, wie der Flutwelle eine Welle der Hilfsbereitschaft folgte. Wie plötzlich alle zusammenstanden, wie Angehörige, Freunde, ja selbst wildfremde Menschen ohne gefragt zu werden ihre Hilfe anboten. Sie werden sich immer wieder daran erinnern, wie mitten in der größten Katastrophe Feuerwehrmänner, Mitglieder der diversen Rettungsorganisationen, Soldaten des Bundesheeres und viele andere anrückten, um das Gröbste zu verhindern. Um einzuspringen, wo Not am Mann war. Und wie die Tiroler nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre Geldtaschen öffneten und spendeten.

Bei aller individuellen Tragik, die so eine Jahrhundertflut mit sich bringt, sind diese schönen Seiten der Katastrophe etwas, worauf wir stolz sein können. Weil dieses ungefragte Zupacken zeigt, wie stark die Solidargemeinschaft ist - obwohl sie immer wieder totgesagt wird.

Nach Wochen wie der vergangenen sind übrigens auch jene, die an der Sinnhaftigkeit unseres Bundesheeres zweifeln oder die Förderungen für freiwilligen Feuerwehren in Frage stellen, schmähstad. Ein angenehmer Nebeneffekt.

