Aussenministerium zur Freilassung des in Syrien verhafteten Oesterreichers

Wien (OTS) - "Ich freue mich, dass der österreichisch-syrische Doppelstaatsbürger Mohammad Jamal ARABI im Wege einer Amnestie aus seiner Haft in Syrien freigelassen wurde und sicher nach Österreich zu seiner Familie zurückgekehrt ist" sagte Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger anlässlich der Rückkehr von Herrn Arabi in Wien.

Das österreichische Außenministerium, und insbesondere die österreichische Botschaft in Damaskus, hat sich seit Bekanntwerden der Verhaftung von Herrn Arabi am 16.Dezember intensiv über diplomatische Kanäle unter Einbindung anderer Staaten und unter den erschwerten Bedingungen, die in Syrien derzeit vorherrschen, für eine Freilassung eingesetzt. Diese Bemühungen konnten nun erfolgreich abgeschlossen werden.

Mit den Angehörigen des Herrn Arabi bestand während all dieser Zeit ein regelmäßiger Kontakt und Informationsaustausch.

