FxPro führt eine revolutionäre EA-Trading-Lösung ein

London (ots/PRNewswire) - Forschungsarbeiten* zeigen, dass Trader, die Expert Advisors (EA) -Fachberater - in Anspruch nehmen, durchschnittlich bis zu 6 Mal bessere Handelsergebnisse und stabilere Renditen erzielen, als diejenigen, die manuell traden. FxPro Group Ltd (FxPro), ein Marktführer im weltweiten Devisenhandel, hat die Einführung von zwei innovativen Algo-Handelsprodukten bekannt gegeben, die entwickelt wurden, um Handelserfolge zu maximieren.

FxPro ist der einzige Broker, der seine Interessen vollständig mit den Interessen seiner Kunden durch ein transparentes, händlerzentriertes Agenturmodell in Einklang bringt. Die Verpflichtung des Unternehmens, hervorragende Dienstleistungen durch eine hohe Investition in Forschung und Entwicklung anzubieten, hat zur Einführung einer branchenweit ersten Algo-Handelslösung geführt, die langfristige Vorteile für die Kunden und Partner von FxPro sicherstellen wird.

Trader profitieren nun von den handelsförderlichen Vorzügen von EAs durch:

Die FxPro Library, ein unabdinglicher EA-Markt, der es Tradern ermöglicht, vorgefertigte, getestete Expert Advisors herunterzuladen, die von FxPros hausinternem Entwicklungsteam und erfahrenen, externen Programmierern entwickelt wurden. Trader können momentan aus mehr als 40 vorgefertigten, persönlich anpassbaren EAs wählen; diese Zahl wird exponentiell steigen, während Entwickler diese interessante Ressource entdecken.

FxPro Quant Strategy Builder, ein benutzerfreundliches Hilfsmittel, dass es Tradern ermöglicht, ihre eigenen Expert Advisors für die MT4-Plattform unter Verwendung einfacher Drag-and-Drop-Funktionalität und ohne Programmiererfahrung zu entwickeln und aufzubauen.

FxPro entwickelt momentan eine revolutionäre Spiegel-Handelsplattform, mit der Kunden die Handelsaktivitäten führender Signalanbieter kopieren können.

"FxPro ist der Überzeugung, dass alle Trader vom algorithmischen Handel profitieren sollten. Wir haben hart daran gearbeitet, benutzerfreundliche Hilfsmittel zu entwickeln, die unseren Kunden einen grösseren Handelserfolg bescheren können, indem sie die Gefühle aus den Handelsentscheidungen herausnehmen und es ihnen erlaubt mehr Handelsmöglichkeiten zu erkennen." - Charalambos Psimolophitis, CEO, FxPro

*Quelle: FxPro, hauseigene Forschung, 2012

Über FxPro

FxPro Group Limited ist ein preisgekrönter, marktführender Anbieter im schnell wachsenden Devisenmarkt. Das Unternehmen betreut Kunden weltweit mit fortschrittlichen Handelseinrichtungen und hervorragendem Kundendienst (24 Stunden pro Tag an fünf Tagen pro Woche) und strebt danach, die erste Wahl für Kunden zu sein, indem es in Menschen, Innovation und Technologie investiert und weltweit marktführend in der Bereitstellung von FX-Lösungen ist. http://www.fxpro.com

FxPro UK Limited wurde von der britische Finanzmarktaufsichtsbehörde FCA (Financial Conduct Authority) unter der Zulassungsnummer 509956 im Vereinigten Königreich zugelassen und untersteht deren Aufsicht. FxPro Financial Services Limited wurde von der zypriotischen Finanzaufsichtsbehörde CySEC (078/07) zugelassen und untersteht deren Aufsicht.

Risikohinweis: Ihr Kapital kann gefährdet sein.