BZÖ-Widmann zu Spindelegger: "ÖVP ist und bleibt Belastungspartei Österreichs"

Wien (OTS) - Das Festhalten von VP-Spindelegger am Budgetpfad bedeutet, dass die Staatsschulden noch höher steigen werden und gleichzeitig bei den Bürgerinnen und Bürger mit hohen Steuern und Abgaben weiter abkassiert wird. Das ist in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit fatal. Die ÖVP mit Spindelegger ist und bleibt die Belastungspartei Österreichs und fühlt sich nur mehr den Banken und Konzernen verpflichtet. Die Österreicherinnen und Österreicher haben für die schwarzen Belastungen, die insbesondere die Familien und den Mittelstand treffen, genug gezahlt. Das BZÖ mit Josef Bucher fordert als Steuersenkungspartei "Steuern runter, Wohlstand rauf"", so BZÖ-Bündnissprecher Abg. Rainer Widmann zu den Aussagen von ÖVP-Obmann Spindelegger im ORF-Radiojournal.

Den Abzug der österreichischen Soldaten vom Golan bezeichnete Widmann als "generell sehr bedauerlich", da die UNO-Mission zur Friedensicherung von enormer Bedeutung sei. Eine andere Entscheidung sei aber offenbar aufgrund der Gefährdung unserer Blauhelme nicht möglich gewesen. "Die Verantwortung für dieses Desaster trägt die EU-Führung, die mit der Aufhebung des Waffenembargos den Grundstein zum Ende der Mission gelegt hat", so der BZÖ-Bündnissprecher.

