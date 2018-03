Haubner: Wirtschaft entfesseln, statt belasten

ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger betont Wichtigkeit von Wachstums-Schwerpunkten - Fokus auf Realwirtschaft - Unternehmen entlasten statt belasten

Wien, 08. Juni 2013 (OTS) - "'Wirtschaft entfesseln' muss unser aller Motto lauten. Statt 'Faymann-Steuern', die den Mittelstand bestrafen, brauchen wir effiziente Maßnahmen, die gesundes Wachstum generieren OHNE die hart arbeitenden Menschen, die fleißigen Unternehmen oder den Staat zu belasten", verstärkt der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, die wirtschaftspolitischen Ziele von ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger im heutigen "Ö1-Journal zu Gast". "Was wir brauchen, ist ein Fokus auf die Realwirtschaft. Hier muss klar gesagt werden: Arbeit zu plakatieren ist nicht genug! Es sind die Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen. Die Klein- und Mittelunternehmen beschäftigen mittlerweile zwei Millionen Menschen in Österreich. Damit sind sie der größte Arbeitgeber in unserem Land. Wer dieses Rückgrat der Gesellschaft durch neue oder höhere Steuern belasten will, gefährdet zigtausende Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand in Österreich. Wir müssen die Unternehmer entlasten statt belasten. ÖVP-Chef Michael Spindelegger bekommt vom Wirtschaftsbund volle Unterstützung, um die nötigen Wachstums-Schwerpunkte umzusetzen", betont Haubner abschließend. ****

