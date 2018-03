Strache zu Spindelegger: Golan-Abzug wegen auslaufendem Waffenembargo

Spindelegger muss aufhören sich zu entschuldigen

Wien (OTS) - "Die österreichischen UN-Truppen am Golan werden nicht abgezogen weil es dort jetzt gefährlicher geworden ist, sondern weil das von der EU verhängte Waffenembargo ausgelaufen ist", betonte der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache in Reaktion auf den heutigen Auftritt von Vizekanzler Spindelegger im Ö1-Journal zu Gast. "In Wahrheit ist es England und Frankreich wichtiger ihre Waffen in den nahen Osten liefern zu können als dort eine gut funktionierende UN-Mission aufrecht zu erhalten", so Strache.

Österreich habe im Vorfeld der Verhandlungen immer wieder betont, dass man die eigenen Truppen zurückziehen werde falls das Embargo fallen sollte, erinnerte Strache. Nun sei das Embargo gefallen und Österreich ziehe seine Linie durch, so Strache. Es bestehe daher auch keinerlei Anlass für den österreichischen Außenminister als "Büßer" aufzutreten und sich bei allen und jedem für den österreichischen Abzug zu entschuldigen, wie er das derzeit tue, kritisierte Strache die unwürdige Vorstellung Spindeleggers.

Vielmehr sei es für die internationale Staatengemeinschaft beschämend, dass sie mit ihrem Beharren auf Waffenlieferungen in das Kriegsgenbiet, die letzte europäisch besetzte UN-Mission am Golan beendet habe, betonte Strache. "Unter dem aktuellen Peacekeeping-Mandat der UNO war ein weiterer Verbleib der österreichischen Soldaten am Golan daher auch nicht mehr länger vertretbar", sagte Strache, der den österreichischen Soldaten für ihren fast 40-jahrigen UN-Einsatz dankte.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at