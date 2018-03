Bis zu 1.147.000 sahen Österreich - Schweden im ORF

1,930 Millionen (weitester Seherkreis) erlebten Fußball-Event in ORF eins, bis zu 51 Prozent Marktanteil

Wien (OTS) - Das Publikumsinteresse beim vorentscheidenden WM-Quali-Spiel gegen die Schweden war enorm: Bis zu 1,147 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen gestern (7. Juni) die zweite Hälfte des WM-Qualifikationsspiels Österreich - Schweden. Im Schnitt waren in Halbzeit zwei 1,037 Millionen Fußballfans via ORF eins live dabei, bei einem Marktanteil von 44 Prozent. In den jungen Zielgruppen lag der Marktanteil des von Thomas König kommentierten Matches sogar bei 46 Prozent (12-49 Jahre) und 47 Prozent (12-29 Jahre). Halbzeit eins sahen im Schnitt 762.000 (32 Prozent Marktanteil, 36 Prozent bei 12-49, 40 Prozent bei 12-29).

Bereits die Vorberichte wurden von den Fans sehr gut genutzt: Den Countdown ab 20.15 Uhr mit Präsentator Rainer Pariasek und Analytiker Herbert Prohaska verfolgten 527.000 (24 Prozent Marktanteil, 29 Prozent bei 12-49, 33 Prozent bei 12-29). Die Analyse sahen im Schnitt 1.088.000 (50 Prozent Marktanteil, 51 Prozent bei 12-49, 50 bei 12-29).

ORF eins berichtete gestern rund um das Match knapp drei Stunden -insgesamt sahen dabei 1,930 Millionen Zuseherinnen und Zuseher zumindest kurz zu (weitester Seherkreis), das entspricht 27 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Die Highlights des Matches sind via insider.ORF.at zu sehen.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Es zeigt sich einmal mehr, dass die Spiele der heimischen Fußball-Nationalmannschaft bestens im ORF aufgehoben sind, wo wir sie in brillanter HD-Qualität und auf höchstem journalistischen Standard präsentieren." Wrabetz verwies in diesem Zusammenhang erneut auf die Tatsache, dass sich der ORF kürzlich "im Sinne unserer Seherinnen und Seher" die Rechte (TV, Radio und Internet) für alle Qualifikationsspiele des österreichischen Nationalteams zur Fußball-EM 2016 in Frankreich bzw. zur WM 2018 in Russland sicherte. "Und dank des aktuellen WM-Vertrages können wir ab nächstem Wochenende die Spiele des WM-Vorbereitungsturniers Confed-Cup ebenfalls live zeigen", so Wrabetz abschließend.

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "Ob der Hype vor dem Match, die Heldengeschichten, die während der neunzig Minuten auf dem Rasen geschrieben werden, oder die Analyse derselben im Anschluss -die großen, emotionalen Geschichten, die der Fußball schreibt, werden von der besten TV-Sportredaktion des Landes perfekt erzählt - in Topqualität und hochspannend. Das ist bester Live-Sport in ORF eins. Alaba hat die Schleuse der Energie mit seinem Elfertor geöffnet, die rot-weiß-rote Mannschaft war entfesselt und Jankos Tor zum 2:0 vom Feinsten! Und Glück hatten wir diesmal endlich auch mal."

Die nächsten Fußball-Highlights im ORF: Confed-Cup aus Brasilien live

Ein Jahr vor der Fußball-WM 2014 in Brasilien steht mit dem traditionellen Confederations Cup die sportlich höchst attraktive Generalprobe in den künftigen WM-Stadien auf dem Programm - ORF eins und ORF SPORT + übertragen bis zum Finale alle 16 Spiele live aus Brasilien. Für den Wettbewerb haben sich folgende acht Nationalmannschaften qualifiziert: Brasilien als Gastgeber, Spanien als Weltmeister, Japan als Asienmeister, Mexiko als Sieger des CONCACAF-Gold-Cups, Uruguay als Sieger der Copa América, Tahiti als Ozeanienmeister, Italien als Finalist der Europameisterschaft 2012 und Nigeria als Afrikameister. ORF SPORT + zeigt das Auftaktspiel Brasilien - Japan am Samstag, dem 15. Juni 2013, um 20.55 Uhr, ORF eins das Finale am Sonntag, dem 30. Juni, um 23.55 Uhr. Alle Details zu den Beginnzeiten in ORF eins und ORF SPORT + sind auf presse.ORF.at abrufbar.

