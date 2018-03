EU will Verfahren wegen Hochwasserschutzmaßnahmen in niederösterreichischen Naturschutzgebieten einstellen

LH Pröll: Haben mit guten Argumenten überzeugt

St. Pölten (OTS/NLK) - Wie gestern bekannt wurde, will die Europäische Union ihr Verfahren gegen Österreich wegen der Hochwasserschutzmaßnahmen in niederösterreichischen Naturschutzgebieten in Bälde einstellen.

Kritisiert wurde, dass niederösterreichische Umweltvorschriften nicht der EU-Vogelschutz- und der EU-Habitatrichtlinie entsprechen würden. Mittlerweile wurden aber die nationalen Umweltvorschriften geändert, sodass sie nun im Einklang mit EU-Recht stehen. Darum wird die Kommission vorschlagen, das Verfahren zu schließen.

Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll sprach in diesem Zusammenhang von einer "vernünftigen Entscheidung". Man habe "mit guten Argumenten überzeugt", so der Landeshauptmann: "Man weiß auch in Brüssel, dass gerade in Niederösterreich dem Naturschutz eine wichtige Bedeutung eingeräumt wird. Allerdings muss man, wenn Gefahr im Verzug ist, Prioritäten setzen. Denn dann geht Menschenschutz vor Naturschutz, und genauso haben wir gehandelt und argumentiert. Ich werte das auch als ein Signal, dass Brüssel am Weg ist, lebensnäher zu entscheiden."

Konkreter Anlass für das Vorgehen der EU war der Wiederaufbau des während des Hochwassers im Jahr 2006 zum Teil gebrochenen Marchdammes.

