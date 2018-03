"profil": Carp: Wiener Festwochen seien eine "Intrigenmaschine"

Schauspielchefin der Festwochen: "Ich wurde intern so behandelt, als hätte ich das Familiensilber geklaut oder die Büros angezündet"

Wien (OTS) - In einem Interview in der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" bemängelt die scheidende Schauspielchefin der Festwochen, Stefanie Carp, die wenig produktive Zusammenarbeit zwischen Luc Bondy, Musikdirektor Stéphane Lissner und Geschäftsführer Wolfgang Wais: "Ich wurde angeworben mit der Verlockung, dass ich hier alles gestalten dürfe. Vom Programm bis zur Grafik: Ich sollte vieles neu erfinden, alles ändern! Als ich nach Wien kam, erlebte ich eine große Ernüchterung. Erneuerung war gar nicht erwünscht, vor allen Dingen ging es um Machterhalt - dann setzte die Intrigenmaschine von innen und außen ein: Meine eigenen Mitarbeiter wurden gegen mich in Stellung gebracht, Bondy in der Ferne aufgehetzt, Projekte zu verhindern versucht."

Sie habe "bis heute nicht verstanden, warum dieselben Leute, die mich gerade überredet hatten, Berlin zu verlassen, kaum dass ich hier war, mir zu verstehen gaben, wie äußerst unerwünscht ich sei", sagt Carp. "Intern wurde ich so behandelt, als hätte ich das Familiensilber geklaut oder die Büros angezündet. Ich war kaum da, als bereits mit möglichen Nachfolgern gesprochen wurde - delikater Weise auch mit damaligen Mitarbeitern von mir."

Zudem sei Bondy "vielleicht etwas zu lange" Festwochenchef gewesen, meint Carp und kritisiert indirekt den Festwochen-Aufsichtsrat um Rudolf Scholten. "Dieselben Herrschaften, die seine Verlängerung betrieben, wahrscheinlich auch um jemand anderen zu verhindern, werfen ihm jetzt indirekt vor, dass er zu lange da war. Das ist stillos."

