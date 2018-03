Neues Volksblatt: "Einigkeit" von Markus EBERT

Ausgabe vom 8. Juni 2013

Linz (OTS) - Man darf gespannt sein, ob der Widerstand aus gewissen universitären Bereichen gegen eine Medizin-Fakultät in Linz weiter anhält. Überraschung wäre es keine, wenn so manche Bedenkenträger plötzlich verstummen - schließlich haben die verantwortlichen Politiker gestern unmissverständlich klargestellt, dass das Projekt finanziell nicht zulasten anderer Universitäten geht. Und so manche ablehnende Stellungnahme resultierte aus der manchmal mehr, manchmal weniger verklausuliert formulierten Angst um die eigenen Mittel. Wenn also Futterneid als Veto ausscheidet, was bleibt dann noch? Die Angst der Industrie, dass zu wenig in den Technikbereich investiert werde, wohl nicht; immerhin gibt es rund um die Medizin ziemlich viel Technik, und so mancher namhafte Betrieb in Oberösterreich beackert das weite Feld der Medizintechnik sehr gut.

Dass man nicht mehr vom Gleichen brauche, sticht auch nicht wirklich. Das oberösterreichische Forschungskonzept - etwa mit den Bereichen Versorgungsforschung und klinische Altersforschung - geht in Bereiche, die zukunftsträchtig sind.

Im Übrigen sind die Argumente der Gegner nicht nur widerlegbar; sie prallen auch an der Geschlossenheit der Oberösterreicher ab. Wer seit 120 Jahren um eine Mediziner-Ausbildung im Land kämpft, wird die paar Wochen bis zum 2. Juli auch durchhalten. Dieser wird zum Symboltag unerschütterlicher Einigkeit.

