Fußball - Bundeskanzler Werner Faymann gratuliert Österreichs Nationalteam zum Sieg

Wien (OTS/SK) - Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat Freitagabend das WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden mit 2:1 für sich entschieden. "Ich freue mich für die österreichische Nationalmannschaft und gratuliere aus ganzem Herzen", so Bundeskanzler Werner Faymann in einer ersten Reaktion. "Unser Team hat einer starken schwedischen Mannschaft enorm viel Teamgeist, Kampfkraft und Spielfreude entgegengesetzt und damit absolut verdient gewonnen." ****

Dieser Sieg lasse die österreichischen Fußballfans weiter auf eine WM-Teilnahme in Brasilien hoffen, sagt der Bundeskanzler. Das Team könne nun voller Motivation die weiteren wichtigen Aufgaben in der WM-Qualifikation bestreiten. "Österreich ist stolz auf euch", so der Kanzler abschließend in Richtung der Team-Spieler. (Schluss) mo

