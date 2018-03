In Kooperation entwickeln Neusoft Xikang und Dr. Mehmet Oz gemeinsame Innovationen zum Aufbau einer globalen Gesundheits-Community

Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Die Neusoft Corporation , ein führender IT-Lösungs- und Dienstanbieter aus China, gab kürzlich bekannt, dass dessen Tochtergesellschaft Neusoft Xikang Healthcare Technology Co., Ltd. ("Neusoft Xikang") zum Aufbau einer grenzübergreifenden Gesundheits-Community eine Kooperation mit Oz Media eingegangen ist - der Holdinggesellschaft für gemeinsame Innovationen von Dr. Mehmet Oz. Als stellvertretender Vorsitzender und Professor für Chirurgie der New York Presbyterian/ Columbia University und Moderator der The Dr. Oz Show wird Dr. Oz neben seinen umfangreichen Ressourcen bezüglich der verschiedenen Methoden des Gesundheitsmanagements auch seine Kenntnisse, Bücher und Videos in die Plattform von Neusoft Xikang einbringen. Die Kooperation wird die Entwicklung neuer Theorien und Methoden im Bereich des Gesundheitsmanagements in China signifikant voran- und dem internationalen Niveau näherbringen. Überdies wird sie den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen China und den Vereinigten Staaten in den Bereichen Gesundheitsmanagement, Prävention chronischer Erkrankungen und Gesundheitserziehung unterstützen.

In den Vereinigten Staaten ist Dr. Oz ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der Herzchirurgie. In erster Linie hat er sich auf die Forschung und Praxis in den Bereichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Gesundheitsmanagement spezialisiert. In Büchern, Fachartikeln sowie Radio- und TV-Programmen hat er zudem erfrischende Einblicke in die Welt der Gesundheit geliefert, was ihn in den Vereinigten Staaten und der ganzen Welt zu einem einflussreichen Vordenker im Bereich der Gesundheitspflege gemacht hat. Als Moderator der zwei Mal mit dem Daytime Emmy® Award ausgezeichneten The Dr. Oz Show erhielt auch er bereits zwei Mal den Daytime Emmy® Award. Die Sendung ist in 118 Ländern zu sehen und erfreut sich unter einem weltweiten Millionenpublikum höchster Beliebtheit. Er hat über 400 Originalpublikationen, Buchkapitel und medizinische Lehrbücher sowie 7 Bücher der "YOU: the Owner's Manual"-Reihe verfasst, die auf der Bestsellerliste der New York Times gelandet sind.

Den Angaben der Partnerschaft zufolge wird Dr. Oz als Chief Healthcare Advisor von Neusoft Xikang aktiv sein und in dieser Funktion einen Beitrag zur Planung der Strategie und Geschäftsfeldentwicklung des Unternehmens leisten. Über die Absatzkanäle und Ressourcen von Neusoft Xikang wird er seine professionellen Kenntnisse und Methoden im Gesundheitsbereich dem gesamten chinesischen Markt zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wird Neusoft Xikang die fortschrittlichen Gesundheitsmethoden und -verfahren von Dr. Oz, insbesondere im Bereich der Gesundheitserziehung und -kommunikation, über die Xikang Cloud Platform weiterverbreiten, um die Entwicklung des Gesundheitsmanagements in China zu beschleunigen und ein O2O-Modell für eine globale Gesundheits-Community auszuarbeiten, über die Verbraucher neben Echtzeit-Analysen und Auswertungen persönlicher Gesundheitsdaten auch Zugang zu fortschrittlichen Gesundheitsmanagementlösungen erhalten.

"Wir können keine wohlhabende Gesellschaft sein, wenn wir keine gesunde Gesellschaft sind. Dennoch wissen viele Menschen nicht, wie sie sich angemessen um ihren Körper kümmern, schlechte Angewohnheiten ablegen und ein gesünderes und längeres Leben führen können", so Dr. Oz. "Menschen aus aller Welt haben mit immer ähnlicheren Gesundheitsproblemen zu kämpfen, die auf unseren modernen Lebensstil zurückzuführen sind. Seit geraumer Zeit interessiere ich mich schon für die traditionelle chinesische Medizin, die zahlreiche tiefgründige Theorien in Bezug auf chronische Erkrankungen sowie Erkenntnisse für ein gesünderes Leben bereithält. Ich bin sehr glücklich darüber, nach China zu reisen und mit Neusoft Xikang gemeinsam daran zu arbeiten, amerikanische Gesundheitsmanagementverfahren mit medizinischen Verfahren und innovativer Gesundheitstechnologie aus China zu vereinen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Partnerschaft dem bestehenden Gesundheitswesen eine neue Dynamik verleihen und die Entwicklung neuartiger Ansätze für das Gesundheitsmanagement in China signifikant vorantreiben kann. Mit unseren TV-Sendungen, Büchern und vielen weiteren Medieninhalten möchten wir jene Menschen feiern, die bereits in den Genuss eines gesünderen Lebens kommen. Dieses Wissen mit der chinesischen Öffentlichkeit zu teilen, wird unserem neuen Publikum und unserem gesamten Team viel Freude bereiten. Wir sind davon überzeugt, dass das Xikang-Team im Hinblick auf die Zukunft der Gesundheitspflege eine völlig neue Vision verfolgt - und wir fühlen uns geehrt, an dieser Reise teilhaben zu dürfen."

Dr. Liu Jiren, der Vorstandsvorsitzende und CEO der Neusoft Corporation, erklärte: "Dr. Oz ist nicht nur ein qualifizierter und fachkundiger Gesundheitsexperte, er ist auch ein tatkräftiger und einflussreicher Vordenker in diesem Bereich. Darüber hinaus versteht er es gut, fortschrittliche und komplexe wissenschaftliche und methodische Sachverhalte mit Bezug zur Gesundheitspflege auf einfache und humorvolle Art und Weise zu vermitteln. Durch diese Partnerschaft zwischen Dr. Oz und Neusoft wird eine perfekte Kombination aus führenden Gesundheitsmanagement-Methoden und einer innovativen Technologieplattform entstehen, die den Austausch zwischen Industrie-und Entwicklungsländern im Bereich des Gesundheitsmanagements weiter voranbringen wird. Mit Blick auf die Zukunft werden wir uns gemeinsam darum bemühen, eine globale Gesundheits-Community aufzubauen, um der chinesischen Bevölkerung umfassende Gesundheitsleistungen anzubieten und gemeinsame Innovationen in der globalen Gesundheitsbranche zu fördern."

Informationen zu Dr. Mehmet Oz

Dr. Oz, der als Moderator der zwei Mal mit dem Daytime Emmy® Award ausgezeichneten The Dr. Oz Show bereits zwei Mal den Daytime Emmy® Award erhielt, ist stellvertretender Vorsitzender und Professor für Chirurgie der Columbia University. Darüber hinaus leitet er das Cardiovascular Institute and Complementary Medicine Program am New York Presbyterian Hospital. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Herzersatz-Chirurgie, die minimalinvasive Herzchirurgie sowie die Bereiche Komplementärmedizin und Gesundheitspolitik. Er hält mehrere Patente und führt jährlich über 100 Herzoperationen durch. Zudem war er als Kolumnist regelmäßig für O, the Oprah Magazine sowie Time, Goodhousekeeping und Esquire aktiv.

Bemerkenswerterweise wurde Dr. Oz von Forbes zum dritteinflussreichsten Prominenten (2010-2011) gekürt, in die Rangliste der 100 einflussreichsten Menschen (2008) des Magazins Time sowie in die Rangliste der 75 einflussreichsten Menschen des 21. Jahrhunderts des Magazins Esquire aufgenommen und mit dem "Global Leader of Tomorrow"-Titel des Weltwirtschaftsforums (1999-2004) ausgezeichnet. Darüber hinaus hat er das prestigeträchtige Gross Surgical Research Scholarship gewonnen, einen Ehrendoktortitel der Universität Istanbul erhalten und wurde vom Hippocrates-Magazin zum "Doktor des Jahres" gewählt. (Foto:

Informationen zu Neusoft Xikang Healthcare Technology Co., Ltd.

Neusoft Xikang Healthcare Technology Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Neusoft Corporation, die in erster Linie in den Bereichen Technologieentwicklung und -transfer sowie im Consulting-Geschäft tätig ist und verschiedene Serviceleistungen für Computerhardware und elektronische Produkte anbietet.

Als Neusofts Vorzeigemarke im Bereich Gesundheitsmanagement bietet Xikang Einzelpersonen und Familien eine Gesundheitsplattform mit komplettem Leistungsspektrum, die das Internet der Dinge im Gesundheitsbereich, Cloud-Gesundheitsplattformen sowie hervorragende medizinische Ressourcen, regionale Medizinzentren und medizinische Gemeindeeinrichtungen miteinander vereint. Die Gesundheitsplattform von Xikang ist mit innovativen All-in-one-Geräten zur Überwachung von Gesundheitsdaten ausgestattet und bietet Einzelpersonen und Familien einen kostengünstigen, effizienten und bequemen Zugang zu verschiedenen Gesundheitsleistungen. Darüber hinaus möchte man die Plattform als führende Online-Gesundheitsplattform für Krankenhäuser und Verwaltungsbehörden des öffentlichen Gesundheitswesens etablieren, um die laufende Gesundheitsreform Chinas voranzutreiben.

