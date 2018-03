BioNano Genomics führt auf ESHG 2013 Irys in Europa ein

(PRN) - -- Feature-Research beschreibt erste Demonstration der De-Novo-Assemblierung des menschlichen Genoms mit dem Irys-System

San Diego Und Paris (ots/PRNewswire) - BioNano Genomics gab heute die Verfügbarkeit des Systems Irys(TM) zur Genomkartierung in der Europäischen Union bekannt. In Verbindung mit der European Human Genetics Conference 2013, die vom 8. bis 11. Juni in Paris stattfinden wird, wird BioNano in Zusammenarbeit mit Pui-Yan Kwok, M.D., Ph.D., Henry Bachrach, Distinguished Professor an der University of California, San Francisco (UCSF), die erste Demonstration einer De-Novo-Karte des menschlichen Genoms mithilfe des Irys-Systems sowie den Einsatz der Karte bei der Analyse struktureller Variationen und beim Genom-Finishing präsentieren.

"Wir freuen uns, den globalen Markt für Irys zu erweitern, damit führende Labore innerhalb und außerhalb Europas Zugriff auf die leistungsstarke Long-Read-Technologien erhalten, um Erkenntnisse rund um das Genom voranzutreiben", sagte Erik Holmlin, Ph.D., Geschäftsführer und CEO von BioNano Genomics. "Physische De-Novo-Karten haben sich als äußerst wichtig für die Charakterisierung von Genomen erwiesen. Wir sind begeistert, heute zu demonstrieren, dass die Irys-Plattform größere, komplexere Genome wie etwa die des Menschen skalieren kann. Dieser Erfolg bereitet den Weg für die Einführung von Humangenomkapazitäten, darunter einem IrysChip mit hohem Durchsatz, die wir in der zweiten Jahreshälfte ankündigen werden."

Dr. Holmlin fuhr fort: "Mit der Nanochannel-Array-Technik des Irys-Systems können wir die weitreichenden genomischen Informationen liefern, die Genomforscher und Kliniker zum präzisen Nachweisen genomischer Strukturvariationen und für das Finishing von Genom-Assemblierungen benötigen. Irys verfügt über bedeutende Anwendungsbereiche in der gesamten menschlichen Genomforschung und der Epigenomik und wird insbesondere für die biomedizinische Erforschung von Krankheiten nützlich sein und dadurch letztlich die Diagnosemöglichkeiten verbessern."

BioNano Genomics wird an Stand 692 auf der European Human Genetics Conference 2013 vertreten sein, die von der European Society of Human Genetics (ESHG) präsentiert wird. Außerdem wird Dr. Kwok auf der Konferenz eine Podiumpräsentation abhalten.

Einzelheiten der Präsentation sind wie folgt:

Titel: C01.4 - Kartierung von zwei menschlichen Genomen mit einer Einzelmolekül-Nanokanalarray-Plattform zur Strukturvariationsanalyse und De-Novo- Sequenz-Assemblierung für das gesamte Genom Sitzung: C01. Strukturvariation und De-Novo-Mutationen. Datum/Uhrzeit: 9.6.2013 13.15 Uhr - 14.45 Uhr Raum: Großes Amphitheater

Informationen zu Irys

Irys ermöglicht das routinemäßige und genaue Nachweisen genomischer Strukturvariationen und das Finishing von Genom-Assemblierungen. Das voll automatische Irys-Tischinstrument verwendet IrysChip zum Entwinden und Verschließen langer DNA-Moleküle in proprietären Nanochannel Arrays(TM), wo sie in einer hochparallelen Anzeige für eine hochauflösende Einzelmolekülbildgebung gleichmäßig linearisiert werden. Irys verwendet keine DNA-Fragmentierung oder Verstärkung, was typisch für Sequenzierungsverfahren der nächsten Generation ist. Dies ergibt Sequenzinformationen über extrem lange "Reads" hinweg, die von hunderten von Kilobasen bis zu einer Megabase reichen, wobei die wertvolle Strukturinformation der Probe erhalten bleibt. Irys ermöglicht es Forschern, Strukturvarianten einschließlich Replikationen, Deletionen, Translokationen und Inversionen direkt zu beobachten.

Informationen zu BioNano Genomics

Die Hauptniederlassung von BioNano Genomics liegt in San Diego; das Unternehmen bietet eine in jeder Hinsicht überlegende Methode, zu einem voll informierten Verständnis von Genomen zu gelangen. Die Plattform des Unternehmens bietet Forschern und Klinikern das umfassendste, bestorganisierte und praxisorientierteste Bild eines Genoms, mit völlig neuen Einsichten in die Anordnung und Interaktion der einzelnen Komponenten der Genome. BioNano Genomics arbeitet mit Einrichtungen der Biowissenschaft, der Translationsforschung, der Molekulardiagnose und der personalisierten Medizin. Das Unternehmen wird von privaten Investoren und durch Zuschüsse aus Genomprogrammen von Bundesbehörden unterstützt, darunter NIH und NIST-ATP.

