"Sport am Sonntag" hat Brasilien und David Alaba im Fokus

Am 9. Juni um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert "Sport am Sonntag" am 9. Juni 2013, um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Dokumentation: Brasilien - Ein Land lebt Fußball

In einem Jahr ist Brasilien Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Vorbereitungen auf den Megaevent laufen bereits auf Hochtouren. Trotz der großen Begeisterung gibt es noch zahlreiche Baustellen und Probleme. Die Dokumentation über das WM-Land 2014 von Michael Roscher.

Ein Jahr vor der Fußball-WM 2014 in Brasilien steht mit dem traditionellen Confederations Cup die sportlich höchst attraktive Generalprobe in den künftigen WM-Stadien auf dem Programm - ORF eins und ORF SPORT + übertragen bis zum Finale alle 16 Spiele live aus Brasilien.

Fußball: David Alaba und der Traum von der WM

David Alaba hat mit Bayern München alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Jetzt will der Jungstar auch mit der Nationalmannschaft Erfolge feiern.

Golf: Heimspiel für Bernd Wiesberger

Bernd Wiesberger will bei den Lyoness Open seinen Titel verteidigen und könnte als erster Österreicher in die Top 60 der Weltrangliste vorstoßen und damit die Qualifikation für die US Open schaffen.

