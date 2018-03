"im ZENTRUM": Wozu noch Gewerkschaft? Bremser oder Weichensteller?

Am 9. Juni um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Schon als Unternehmer hatte Frank Stronach so seine Not mit der Gewerkschaft - als Neopolitiker greift er dieses Thema wieder auf und die Gewerkschaft massiv an: Wir brauchen die Gewerkschaften nicht, sie blockieren alles, sind destruktiv und mit ihnen ist kein Staat zu machen - so vernichtend fällt Stronachs Urteil aus. Das sehen zwar nicht alle in seinem Team so, aber beim ÖGB gehen wenige Tage vor dem großen ÖGB-Kongress trotzdem die Wogen hoch. Über Bedeutung, Macht und Einfluss der Gewerkschaft in Österreich diskutieren "im ZENTRUM" bei Ingrid Thurnher am Sonntag, dem 9. Juni 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2

Erich Foglar

ÖGB-Präsident

Frank Stronach

Team Stronach

Rudolf Haberleitner

Eigentümer der Nahversorgungskette "dayli"

Martha Fleschurz

Betriebsrätin Volkshilfe OÖ

