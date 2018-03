"Thema" am 10. Juni: Nach der Flut

Außerdem: St. Lorenzen ein Jahr nach der Mure und zu Besuch bei Marc Pircher

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in "Thema" am Montag, dem 10. Juni 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Nach der Flut

Nach dem verheerenden Hochwasser geht eine Welle der Hilfsbereitschaft durch das Land. Aufgeräumt, geschaufelt und geputzt wird überall. "Freiwillige Helfer stehen plötzlich da und tragen den Schutt weg, andere bringen eine Jause, da kommen einem die Tränen", sagt Josef Hippolt aus Hüttau im Pongau. Sein Haus wurde von der Mure verwüstet, ebenso wie jenes der Familie Wimmer. Die Bilder vom Pfosten im Wohnzimmer und der totalen Zerstörung gehören zu den schlimmsten der vergangenen Tage. "Wohnen können wir nicht daheim, aber die Baufirma ist schon da und wir haben das Haus gehoben und richten es her. Über das Geld denke ich jetzt erst einmal nicht nach", sagt Herbert Wimmer. Vergangenes Wochenende war "Thema" in den Katastrophengebieten unterwegs. Wie sieht die Situation eine Woche danach aus? Schicksale, Tragödien und dazwischen ein Lichtblick: In einem Rettungswagen inmitten der Flut im Machland kommt die kleine Sophie zur Welt. Zoran Dobric, Markus Stachl, Rike Fochler, Christoph Feurstein und Johannes Schubert berichten.

St. Lorenzen ein Jahr nach der Mure - ist die Hilfe angekommen?

Mit lautem Getöse und einer ungeheuren Wucht ging vor fast einem Jahr auf das steirische Dorf St. Lorenzen im Paltental eine 15.000 Kubikmeter große Mure ab. Innerhalb von nur zwei Minuten zerstörten die Geröllmassen fast 70 Häuser; manche Gebäude wurden dem Erdboden gleichgemacht. So wie jetzt, bei der großen Hochwasserflut, standen viele Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz. Die Privatversicherungen vergüteten wenige tausend Euro. "Gegen höhere Gewalt kann man sich eben nicht versichern lassen", meinten viele der Betroffenen resignativ. Was ist in diesem einen Jahr geschehen? Wurden die Versprechen der Politikerinnen und Politiker von einst umgesetzt? Wie weit ist der Ort wieder aufgebaut? Ein "Thema"-Lokalaugenschein von Gudrun Kampelmüller berichtet.

Schlagerstar Marc Pircher: Hinter den Kulissen der Hitfabrik

Man liebt sie oder man lehnt sie kategorisch ab: Beim Thema Volksmusik scheiden sich die Geister. Doch Bierzelte, Landdiscos und die Kassen sind voll. "Zuerst kommt die Mafia, dann kommt die Prostitution und dann kommen wir", gesteht Schlagerstar Marc Pircher in einem Moment der Verzweiflung im neuen Kinodokumentarfilm "Schlagerstar", der vom ORF kofinanziert wurde. Zwei Filmemacher haben Marc Pircher ein Jahr lang begleitet. Herausgekommen ist ein unverfälschtes Bild der harten Arbeitsrealität eines Stars der volkstümlichen Musik. Wer ist der Mensch dahinter? Johannes Schubert hat Marc Pircher an einem seiner wenigen freien Tage zu Hause im Zillertal besucht. Marc Pircher ist außerdem am Dienstag, dem 11. Juni, um 22.05 Uhr zu Gast bei "Willkommen Österreich".

"Thema" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at