ORF-"Pressestunde" mit Mag. Markus Wallner, Landeshauptmann von Vorarlberg, ÖVP

Wien (OTS) - Mag. Markus Wallner, Landeshauptmann von Vorarlberg, ÖVP, ist am Sonntag, dem 9. Juni 2013, um 11.05 Uhr in ORF 2 zu Gast in der ORF-"Pressestunde":

Das Hochwasser hat diese Woche ganz Österreich in den Ausnahmezustand versetzt. Inzwischen haben die Aufräumarbeiten begonnen - das tatsächliche Ausmaß des Schadens ist aber noch nicht absehbar. Die Politik verspricht schnelle und unbürokratische Hilfe - zuständig dafür sind in erster Linie die Länder. Wie schätzt der Vorarlberger Landeshauptmann und derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz Mag. Markus Wallner die Situation ein? Womit können die Opfer rechnen? Hat die Hochwasserprävention schlimmere Schäden verhindert? Muss es Änderungen bei der Bauordnung geben? Und: Bei der letzten Landeshauptleutekonferenz haben sich die Länderchefs geeinigt, das Spekulationsverbot für die Länder notfalls auch ohne den Bund zu beschließen. Wie geht es nun weiter? Kann es im Gezerre um das Lehrerdienstrecht eine baldige Lösung geben? Und mit welchen Themen wird die ÖVP in den Wahlkampf ziehen? Die Fragen stellen Esther Mitterstieler, "Wirtschaftsblatt" und Julia Ortner, ORF.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

