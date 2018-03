Bures und Anschober: Startschuss für Gesamtplanung für Donau- Hochwasserschutz in Bezirk Urfahr Umgebung und Eferdinger Becken

Linz (OTS/BMVIT) - Für den oberösterreichischen Donauabschnitt westlich von Linz, in den Bezirken Eferding und Urfahr Umgebung, wird so rasch wie möglich die Gesamtplanung für einen Hochwasserschutz begonnen. Das haben heute Infrastrukturministerin Doris Bures und Umweltlandesrat Rudi Anschober vereinbart. Die Gesamtplanung wird gemeinsam von Land und Bund ausgeschrieben und soll in enger Abstimmung mit den Gemeinden erfolgen. ****

Hier geht es um die zwei Bereiche entlang der oberösterreichischen Donau, die vom Hochwasser besonders betroffen sind. In den bisherigen Projektplanungen und 15a-Vereinbarungen sind die beiden Bereiche noch nicht enthalten. Deswegen sollen jetzt rasch die Grundlagen für einen wirksamen Hochwasserschutz ausgearbeitet werden. Parallel zur Studienerstellung soll eine Finanzierungsstruktur gefunden werden. Auf Basis des Gesamtplans werden dann die Detailplanungen starten.

Die Ministerin ist heute in Oberösterreich und hat sich gemeinsam mit Anschober und Verkehrslandesrat Reinhold Entholzer vor Ort ein Bild über die dramatischen Folgen des Hochwassers entlang der Donau gemacht. (Schluss)

