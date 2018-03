"Glastechnik-Award 2013" in der Glasfachschule Kramsach verliehen

Österreichs Glaser-Nachwuchs begeistert mit Glastechnik auf höchstem Niveau

Kramsach (OTS) - Die Glasfachschule Kramsach ist die einzige ihrer Art in ganz Österreich. Die Ausbildung an der Schule umfasst aller erdenklichen Be- und Verarbeitungstechniken und setzt dabei sowohl auf den Erhalt und die Pflege von Traditionen, als auch auf innovative und zunkunftsorientierte Anwendungen des Werkstoffs Glas. Das hohe Ausbildungsniveau zeigte sich unter anderem heute, Freitag, 7. Juni, bei der öffentlichen Präsentation der diesjährigen Diplom-und Maturaarbeiten. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch der "Glastechnik-Award 2013" verliehen. Dieser mit insgesamt 2.500 Euro dotierte Preis wird alljährlich von der Bundesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler für die besten Arbeiten des technischen Aufbaulehrganges der Glasfachschule zur Verfügung gestellt.

Die Wahl der Gewinner fiel der Fachjury um den Tiroler Landesinnungsmeister Peter Schennach, Glasermeister Wolfgang Ober und Architeckt Peter Staic alles andere als leicht. Schließlich wurde aber das Projekt "INNsel - Cafe im Fluss" von Veronika Preisegger, Dieter Sajko und Corinna Szloboda mit Platz 1 und 1.200 Euro prämiert. Platz 2 und 800 Euro gingen an das Projekt "Revitalisierung - Schlossberg" von Lisa Kisslinger und Thomas Obererlacher. Platz 3 und 500 Euro holten sich Mario Hochrainer, Domink Kröll und Jan Mey mit dem Projekt "Restaurant Neue Post".

BU.: Bundesinnungsmeister Helmut Mager (l.) und Landesinnungsmeister Peter Schennach (r.) gratulierten den Gewinnern des "Glastechnik-Award 2013" (v.l.): Dieter Sajko, Corinna Szloboda und Veronika Preisegger. (Foto: WKT/Holaubek; Abdruck honorarfrei

