Das war die "Nacht der ORF-Werbung" 2013

Geschäftsführungen des ORF und der ORF-Enterprise luden ins ORF-Zentrum, um mit Österreichs Kreativ- und Werbewirtschaft die Gewinner der trimedialen ORF-Werbepreise zu feiern

Wien (OTS) - Die "Nacht der ORF-Werbung" stand diesmal im Zeichen der ORF-Kampagne "WIE WIR", was ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz - ORF Alexander - freute: "WIE WIR vermittelt auf einer emotionalen Ebene, was der ORF für Österreich ist - ein unverzichtbarer Spiegel unserer vielfältigen Gesellschaft. WIE WIR bedeutet aber auch Zusammengehörigkeit, Verantwortung für die Gesellschaft und Gemeinnützigkeit. Dass das nicht nur leere Worte sind, haben wir gerade in den vergangenen Tagen mit der Berichterstattung und der Spendenaktion zur Hochwasserkatastrophe wieder unter Beweis gestellt. Dennoch ist die stärkste Eigenwerbung des ORF natürlich zuerst unser starkes Programm, mit dem wir Österreich verlässlich jeden Tag versorgen und Millionen Menschen erreichen. Dieser messbare Erfolg beim Publikum beweist: Der ORF bietet Tag für Tag nach wie vor das beste Programmpaket für Österreich aus Information, Kultur und Unterhaltung - und damit auch das beste Werbeumfeld."

Das beste Werbeumfeld und die beste Werbung waren auch die Themen des Abends und der strahlende Mittelpunkt, um den sich alles drehte, waren alle einreichenden Auftraggeber, Agenturen, Ton- und Filmstudios mit ihren ausgezeichneten Arbeiten.

Nach der Eröffnung von Alice Tumler, ab Herbst "Die große Chance"-Moderatorin, und "Ö3-Wecker"-Mann Robert Kratky wurden die Onwards, Werbehähne und Werbetrommeln von den Geschäftsführungen des ORF und der ORF-Enterprise den strahlenden Siegern überreicht.

Den Auftakt machte Dr. Alexander Wrabetz, Generaldirektor des ORF, der die Onwards für die beste Onlinewerbung im ORF.at-Netzwerk übergab und dazu meinte: "Wir haben den Onward aus der Taufe gehoben, um dem wachsenden Segment der Onlinewerbung Rechnung zu tragen. Das Medium wie auch die Onlinewerbung wird in Zukunft am stärksten wachsen, deshalb bemühen wir uns weiterhin um mehr gesetzlichen Spielraum. Wir müssen online nicht nur am Ball sondern auch beim Publikum bleiben. Denn wir sind alle online, wir sind alle in sozialen Netzwerken und wo wir alle als Konsumenten sind, da müssen wir auch als ORF sein."

Die hart umkämpften Werbehähne hatte Oliver Böhm, Operativer Geschäftsführer der ORF-Enterprise für die Gewinner auf Lager und war begeistert von dem hohen Niveau der Sieger-Spots: "Als DER trimediale Vermarkter Österreichs, erreichen wir mit unseren Medien täglich über 6 Millionen Österreicherinnen und Österreicher - das spricht für sich. Die Kombination von ORF-TV, Radio und Online ist unschlagbar, wobei mir in den Jahren vor allem das Radio ans Herz gewachsen ist. Gute Radiowerbung ist geradezu universell einsetzbar: sie ist schnell, sie ist kostengünstig und das Wichtigste - Radiowerbung wirkt! Selbstverständlich am besten in der ORF-Radioflotte, die mit 74 Prozent Marktanteil in Europa ungeschlagen ist."

Das Beste kommt zum Schluss - krönendes Highlight der Verleihung war der ORF-Publikumspreis "Top Spot" für die beliebtesten TV-Spots des Landes, den Mag. Richard Grasl, Kaufmännischer Direktor des ORF, zu vergeben hatte. Er zeigte sich von der Qualität der Gewinnerspots begeistert: "Die außergewöhnliche Kreativität der prämierten Spots hat unser Fernsehpublikum überzeugt. Für diese Topqualität bietet der ORF das entsprechend hochwertige Programmumfeld, in dem unsere Kunden gut aufgehoben sind. Qualität ist im immer breiter werdenden Medienmarkt das Unterscheidungsmerkmal Nummer eins, das wissen unsere Kunden und dafür stehen wir als ORF".

Mitten im Zentrum dabei waren die Spitzen der österreichischen Kreativbranche, sowie Vertreter aus Kultur und Medien wie Gudrun Liska (Palmers AG), Rudi Kobza, Michael Kapfer und Dieter Pivrnec (Lowe GGK), Stefan Trojer und Cornelia Kenndler (Nespresso), Hans Hurch (Viennale), Thomas Saliger (XXXLutz), Jan Mariusz Demner, Francesco Bestagno und Alexander Hofmann (Demner, Merlicek & Bergmann), Tanja Sourek und Claudia Huber (A1 Telekom Austria), Alexander Mitteräcker (derStandard.at), Karin Stalzer und Natascha Tomaschewsky (Renault), Thomas Mayer (T-Mobile Austria), Oliver Voigt (Mediengruppe Österreich), Andrea Figl und Susanne Humer (NÖM), Clemens Marx (Marx Tonkombinat), Aniko Schneider (Hervis), Tom Krutt (Young & Rubicam), Joachim Feher (Mediacom), Matthias Wondrak (Soundfeiler), Wolfgang Mader (Orange), Gabriele Halama und Alexandra Fuggersberger (Bluetango), Thomas Reisenberger (Brau Union), Marcus Hornek (Ogilvy & Mather) u. v. a. m.

Ö3-Live-Act "Klangkarussell" machte die Werbeparty des Jahres zum Hit!

Die Amadeus-Gewinner für den "Song des Jahres 2013" sorgten u. a. mit "Sonnentanz" für gute Stimmung auf der Tanzfläche, genauso wie die Ö3-DJs die die verschiedenen Floors bespielten. Dass nicht nur die Party ein Hit wurde, sondern der gesamte Abend ein rauschendes Fest war, dafür sorgte das Triumvirat bestehend aus dem Ö3-Eventteam unter Wolfgang Pfleger mit Martin Domkar sowie Gregor Barcal, der als Autor die richtigen Worte fand, und ORF-Eventmarketing-Leiter Wolfgang Nachtwey mit Andreas Ebner sowie Reinhard Schwarzinger, ORF-Enterprise Event & B2B.

Die großen Sieger heute um 21.45 Uhr im "Seitenblicke spezial" in ORF 2

"Die Nacht der ORF-Werbung" zeigt heute, am Freitag, dem 7. Juni 2013, um 21.45 Uhr in ORF 2 die Höhepunkte der diesjährigen Verleihung der begehrten Preise für die besten und beliebtesten TV-, Radio- und Onlinewerbungen. Wer hatte heuer die Nase vorn? Und was macht einen wirklich guten Werbespot aus? Die Spitzen der heimischen Werbebranche nahmen an der größten Werbeparty des Jahres teil und kommen in der Sendung ebenso zu Wort wie die Sieger und die zahlreichen prominenten Gäste des Abends.

