Frauenenquete "Maskulinismus.Anti.Feminismus" hinterfragt neue Strömungen in der Geschlechterdebatte

Expertinnen diskutieren über neuen Antifeminismus, Elitenfeminismus und Männlichkeit im modernen Rechtsextremismus

Wien (OTS) - Bei der heutigen Frauenenquete zum Thema "Maskulinismus.Anti.Feminismus" im Wiener Schloss Laudon diskutieren Expertinnen über die Rolle der Medien in der Antifeminismus-Debatte, die Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Strukturen und mögliche Strategien zur Versachlichung des Diskurses. Zur nunmehr dritten Frauenenquete in Folge haben Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek und die Plattform 20000Frauen geladen. In drei Impulsreferaten wurde die Basis für die anschließende Diskussion in den Workshops und das Abschlussplenum gelegt.

Die Politologin Alexandra Weiss, Koordinatorin für Gleichstellung und Gender Studies an der Universität Innsbruck, ging in ihrer Keynote auf "Antifeminismus als Reaktion auf Krise und Transformation" ein. Historisch betrachtet habe es zweimal eine Hochkonjunktur des Antifeminismus gegeben: "Was wir im Zuge der Wirtschaftskrise seit 2008 beobachten konnten, hat sich in ähnlicher Form bereits in den 1920er Jahren entwickelt. Männer sehen sich in ihrer tradierten Position durch die tiefe ökonomische und gesellschaftliche Krise gefährdet. Frauen erscheinen dagegen als Profiteure, weil ihre Erwerbstätigkeit gestiegen ist. Die Qualität und das Ausmaß ihrer Beschäftigung werden dabei oft vernachlässigt", so Weiss. "Wir können hier beobachten, wie die Wirtschaftskrise mit einer Männlichkeitskrise verschränkt wird. Dem Feminismus wird eine Diskreditierung der Männlichkeit zugeschrieben, und damit sei er eine Gefahr für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft. Mit dieser Argumentation wird das traditionelle Gesellschaftsmodell als Lösung für die Krise angedeutet, eine strategische Vereinfachung komplexer Probleme. Die Krise der Männlichkeit wird so zu einem unhinterfragten Faktum", sagte Weiss.

Wie ihre Vorrednerin ging auch die Medien- und Kommunikationsexpertin Elisabeth Klaus von der Universität Salzburg auf die Entstehung eines sogenannten Elitenfeminismus ein. "Wir stehen heute einer Vielfalt an feministischen Strömungen gegenüber, zugleich aber auch einem neuen Antifeminismus von Frauen", so Klaus. Der Elitenfeminismus sei eine Strömung mit Fokus auf Frauen der Mittel- und Oberschicht, die sich von - aus ihrer Sicht - "überholtem" Feminismus abgrenzen. "Wir haben es hier mit einem Feminismus neoliberaler Prägung zu tun, der berufliche Karrieren von Frauen, und besonders auch Müttern, in den Mittelpunkt stellt", sagte Klaus. Gefährlich dabei sei die Illusion, dass jede Frau ihren Lebensweg frei wählen könne. "Elitenfeminismus bewirkt eine gewisse Affirmation der bestehenden Gesellschaftsstruktur. Es fehlt häufig eine kritische Analyse der tatsächlichen Situation vieler Frauen, vor allem mit Blick auf die unteren sozialen Schichten. Das Auseinanderklaffen der Einkommensschwere bleibt in diesen Argumenten ausgeblendet und Ergebnisse von Gender Studies unberücksichtigt", betonte Klaus. Ihr Fazit: "Die vielfältigen Varianten des Feminismus bewirken zwar, dass er positiver besetzt wird, aber seine Ziele gleichzeitig diffuser werden. Es ist nun Aufgabe der Geschlechterpolitik und Genderforschung, mit Faktenwissen die Basis für eine sachliche Diskussion zu legen", sagte Klaus.

Die deutsche Erziehungswissenschaftlerin Esther Lehnert ging auf das Thema "Männlichkeiten im modernen Rechtsextremismus" ein. Die rechte Szene in Deutschland werde von außen überwiegend als männliches Phänomen wahrgenommen, da sie weitgehend von traditionellen Geschlechterrollen geprägt ist. "Es gibt jedoch nicht die eine Männlichkeit. Die verschiedenen Männlichkeiten stehen zueinander und gegenüber Frauen und Weiblichkeiten in direkter Konkurrenz", so Lehnert. Bereits in der rechten Jugendszene zeige sich offener Chauvinismus und die Zurschaustellung aggressiver Männlichkeiten. Doch meist beschränke sich die öffentliche Aufmerksamkeit mehr auf Straf- und Gewalttaten, weniger auf Einstellungen. Ideologien innerhalb der Szene würden sich vermischen und überlappen. Die Vorstellung, allen anderen überlegen zu sein und das Aufrechterhalten einer männlichen Fassade könnten die Akzeptanz für Gewalt steigern. Feminismus und Gender Mainstreaming würden im Rechtsextremismus aufgrund der ihnen zugeschriebenen "gesellschaftszersetzenden" Ziele als Feindbild gesehen. Die Selbstbestimmung der Frau hätte keinen Platz, da ihre Rolle festgeschrieben sei. "Rechtsextremismus ist ein Hort, in dem vieles unhinterfragt gelebt werden kann und das Geschlecht eine konstituierende Stellung einnimmt. Wird das infrage gestellt, bricht alles zusammen", so Lehnert.

Fotos von der Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

