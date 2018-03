Wiener Tierschutzverein übernimmt in Kärnten verunglückte Kleintiere

Wien (OTS) - Wie berichtet, war vor einigen Tagen (31.Mai) ist ein Tiertransporter in Kärnten verunglückt. Am Bord waren tausende Kleintiere von Holland nach Italien unterwegs. Einige hatten Glück und konnten unverletzt "flüchten". Der Großteil der lebenden Ware wurde in das TiKo (Tierschutzkompetenzzentrum) in Klagenfurt eingeliefert. Natürlich sind so viele Tiere auf einmal für jeden Verein eine große organisatorische und logistische Herausforderung. Daher eilte der Wiener Tierschutzverein zur Hilfe und übernahm gestern Abend 96 Kleintiere aus Kärnten. Neben weißen Mäusen und Ratten kamen auch Zwerg- bzw. Goldhamster in Vösendorf an. Die Tiere sind jung und waren wahrscheinlich als "Futter" für Exoten bestimmt. So hatten die Tiere Glück im Unglück und enden nicht auf dem Teller von einer Schlange. Die Kleintiere werden medizinisch untersucht und warten dann auf neue Besitzer!

