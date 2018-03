Australien: Österreichs Exporte im Vorjahr auf Rekordwert

Australische Generalgouverneurin Bryce bei Wirtschaftsforum in der Wirtschaftskammer Österreich

Wien (OTS/PWK393) - Anlässlich des Staatsbesuches der

Australischen Generalgouverneurin Quentin Bryce in Österreich fand heute (Freitag) ein "Australisch-Österreichisches Wirtschaftsforum" in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) statt. Generalgouverneurin Bryce wurde von einer hochrangig besetzten australischen Wirtschaftsdelegation begleitet.

WKÖ-Präsident Christoph Leitl wies in seiner Eröffnungsrede, auf die guten bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Austria und Australia hin. 2012 erreichte der massiv zugunsten Österreichs ausfallende Warenaustausch einen Wert von knapp 822 Mio. Euro. Die Exporte nach Australien legten um 11,4% auf den Rekordwert von 756 Mio. Euro zu. Auch der Incoming-Tourismus entwickelt sich 2012 mit Zuwachsraten von fast 7% bei den Ankünften und über 10% bei den Nächtigungen von australischen Gästen sehr zufriedenstellend.

Positive längerfristige Entwicklungen der Wirtschaftsbeziehungen zeigen sich generell bei den Exportzahlen. Diese wuchsen während der letzten Jahre - nur unterbrochen von einem temporären Rückgang in Folge der weltweiten Finanzkrise - in meist zweistelliger Größenordnung. Die österreichischen Lieferungen bestanden zu über 92% aus Produkten mit hoher Wertschöpfung (Maschinenbau-Erzeugnisse und Fahrzeuge, bearbeitete Waren oder chemische Erzeugnisse).Derzeit sind insgesamt rund 85 österreichische Firmen mit Produktionsanlagen, Vertriebsniederlassungen oder Repräsentanzen in Australien direkt vertreten. Etwa 500 weitere Firmen unterhalten regelmäßige Geschäftskontakte. Der Gesamtwert der Direktinvestitionen österreichischer Unternehmen in Australien liegt bei ca. 1,8 Mrd. Euro.

Gute Exportaussichten für österreichische Unternehmen gibt es künftig insbesondere in den Bereichen Maschinen und Anlagen, energieeffizientes Bauen, im Bergbau, bei alternativen Energien, Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung, Umweltschutztechnologie, IT, Sicherheit (Zivilschutz, Militär), Arzneimitteln und Veterinärprodukten, Verpackungsmitteln sowie - aufgrund der hohen Kaufkraft - zunehmend auch im Konsumgüterbereich (etwa Nahrungsmittel- und Getränkespezialitäten, Schmuck, Life Style-Produkte etc.).

Der Wert der österreichischen Importe aus Australien sank 2012 um 18% auf rund 67 Mio. Euro. Hauptverantwortlich für diesen starken Rückgang war der völlige Ausfall der Lieferungen von Steinkohle, welcher im Jahr 2011 noch einen Wert von über 20 Mio. EUR erreicht hatte. Auch bei den österreichischen Importen aus Australien stellten Erzeugnisse des Maschinen- und Fahrzeugbaus die mit Abstand wichtigste Warengruppe dar. (BS)

Rückfragen & Kontakt:

Stabsabteilung Presse

Mag. Bernhard Salzer

Telefon: +43 (0)5 90 900 4464

Fax: +43 (0)5 90 900 263

E-Mail: bernhard.salzer @ wko.at