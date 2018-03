Brunner: Die ÖVP setzt weiter auf Anti-Klimaschutzkurs

Grüne: Es ist Zeit, dass ÖVP Umwelt- und Energiekompetenzen abgibt

Wien (OTS) - "Es ist nicht nur so, dass Österreich sei Klimaschutzziele bei weitem verfehlt, sondern darüber hinaus bekennt sich Bundesminister Mitterlehner jetzt auch noch ganz offen dazu, dass Österreich die EU-Klimapolitik hintertreibt. Das Scheitern der internationalen Klimakonferenzen hat hauptsächlich damit zu tun, dass sich die Industriestaaten nicht zu ausreichenden CO2-Reduktionszielen verpflichten. Auch in Österreich gibt es noch wie vor keine verbindlichen Ziele. Das hat dazu geführt, dass wir das Klimaschutzschlusslicht in der EU sind", sagt Christiane Brunner, Umweltsprecherin der Grünen.

"Natürlich braucht es ein internationales Abkommen, aber wenn jedes Land darauf wartet, dass andere etwas tun, dann passiert nichts, außer dass der Klimawandel weiter voran schreitet. Es braucht Vorreiter wenn wir den Klimawandel noch auf ein erträgliches Maß reduzieren wollen und da sind sowohl Österreich als auch die EU gefordert. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen uns sehr deutlich vor Augen geführt wird, dass der Klimawandel zu immer mehr Extremwetterereignissen führt, erschüttern mich diese aussagen. Von der ÖVP ist aber nichts mehr zu erwarten, denn wie schon Berlakovich beim Klimaschutz, hat sich ja auch Mitterlehner beim Thema Energieeffizienz gegen verbindliche Ziele gewehrt", meint Brunner und ergänzt: "Es ist höchste Zeit, dass die ÖVP die Umwelt- und Energiekompetenzen abgibt, denn sie ist nicht befähigt, sich den Herausforderungen unserer Zeit angemessen zu stellen."

