Markus Lanz präsentiert: "Sommer-Wetten, dass ..?" live am 8. Juni aus Palma de Mallorca

Die Wetten: Körperliche Kraft, eine gute Nase und zweckentfremdete Sportgeräte

Wien (OTS) - Stars, Hits und spannende Wetten - Markus Lanz präsentiert am Samstag, dem 8. Juni 2013, live ab 20.15 Uhr in ORF eins seine erste Sommer-Open-Air-Ausgabe, bei der einmal mehr die spannenden Wetten im Mittelpunkt stehen. Ins Rennen um den Wettkönig geht im Coliseo Balear in Palma de Mallorca auch ein Oberösterreicher: Andreas Hofer möchte mit Kraft, Kondition und Koordinationsvermögen den Titel holen. Die Wettpatenschaften übernehmen diesmal Gerard Butler, Stefan Raab, Paul Panzer, Michelle Hunziker sowie Robert und Carmen Geiss. Im Showprogramm sind Passenger, Olly Murs, das Ensemble des Musicals "We Will Rock You" und die Mallorca-Allstars Jürgen Drews, Tim Toupet und Mickie Krause mit dabei.

Die Wetten im Überblick:

Slice, Topspin und Volley: Fabian Narkus aus Hamburg spielt mit Begeisterung Tennis. Der sympathische 23-Jährige ist auch immer für den einen oder anderen Spaß zu haben. Er denkt sich gerne verrückte Sachen mit seinem Tennisschläger aus. Das demonstriert er auch bei der Sommer-"Wetten, dass ..?"-Sendung: Er zweckentfremdet sein Sportgerät.

Seit seinem fünften Lebensjahr trainiert Sebastian Mirz aus Bayern Salto vorwärts, Salto rückwärts, Handstand und vieles mehr. Auf Mallorca will er zeigen, dass sein turnerisches Können sich auch gut im alltäglichen Leben einsetzen lässt.

Muskelaufbau, Ernährung und Gesundheit spielen im Leben von Berend Breitenstein eine große Rolle. Klar, dass der Bodybuilder aus Hamburg mit einer Wette antritt, bei der es um körperliche Kraft geht. Für die Umsetzung wird er von einem sechsköpfigen Team unterstützt.

"Topp, die Wette gilt", heißt es auch für Jacqueline Siemsen aus Hamburg. Die selbstbewusste sportliche junge Frau machte ihr Hobby, das Tanzen, zum Beruf. Disziplin brauchte die 23-Jährige auch für das Training ihrer Wette, bei der sie vor allem von ihrer Oma unterstützt wurde und in der sie zeigt, dass sie eine gute Nase hat.

Klettern, Surfen, Wakeboarden - Andreas Cornelius Hofer aus Oberösterreich lebt für den Sport. Er sucht immer besondere Herausforderungen und will bei "Wetten, dass ..?" Kraft, Kondition und Koordinationsvermögen unter Beweis stellen. Dafür ruft er sogar die Feuerwehr auf den Plan.

Die Kinderwette:

Pack' die Bademütze ein und dann nichts wie zu Lanz nach Mallorca -heißt es für elf Kinder aus einem Segelclub bei Ingelheim. Zehn springen für die Umsetzung der Wette ins erfrischende Nass. Nur Cornelius, eigentlich auch eine richtige Wasserratte, bleibt an Land.

