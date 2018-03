Korrektur zu OTS112:SP-Schicker/SP-Reindl zu Stadtrechnungshof: Opposition verhindert Kontrolle und Transparenz

Wien (OTS/SPW-K) - Der zweite Absatz muss richtig lauten:

SP-Kontrollamtssprecher Thomas Reindl erläutert: "Durch den neuen Stadtrechnungshof wird die Bestellung des Direktors oder der Direktorin transparenter, die Umsetzung von Empfehlungen kann besser verfolgt werden. Der schriftliche Tätigkeitsbericht wird dem Gemeinderat vom Kontrollamtsdirektor vorgelegt und beim Abschluss von Public-Private-Partnership-Verträgen der Stadt Wien gibt es einen Prüfvorbehalt des Stadtrechnungshofes - der selbstverständlich überall dort prüfen darf, wo es jetzt auch das Kontrollamt darf."

KORRIGIERTE NEUFASSUNG:

"VP und FP verhindern, was sie selbst fordern - mehr Kontrolle und mehr Transparenz", so der Wiener SP-Klubchef Rudi Schicker am Freitag zur ablehnenden Haltung der Oppositionsparteien zum geplanten Stadtrechnungshof.

SP-Kontrollamtssprecher Thomas Reindl erläutert: "Durch den neuen Stadtrechnungshof wird die Bestellung des Direktors oder der Direktorin transparenter, die Umsetzung von Empfehlungen kann besser verfolgt werden. Der schriftliche Tätigkeitsbericht wird dem Gemeinderat vom Kontrollamtsdirektor vorgelegt und beim Abschluss von Public-Private-Partnership-Verträgen der Stadt Wien gibt es einen Prüfvorbehalt des Stadtrechnungshofes - der selbstverständlich überall dort prüfen darf, wo es jetzt auch das Kontrollamt darf."

"Niemand, der ernsthaft Politik machen will, kann gegen mehr Transparenz und Kontrolle sein. Wir werden daher weiterhin versuchen, die Opposition an Bord zu holen und von der Sinnhaftigkeit des Stadtrechnungshofes zu überzeugen", so Schicker und Reindl unisono.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at