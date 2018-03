Tröls-Holzweber: Bildung darf keine Einbahnstraße sein

Je früher der Start, desto besser kommt man durchs Ziel

St. Pölten, (OTS/SPI) - "'Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr' - mit diesem Sprichwort kann man den Bildungsweg eines Menschen einfach umschreiben. Ausnahmen bestätigen nur die Regel. Wissenschaftliche Untersuchungen und Erfahrungen beweisen, dass bereits in den ersten Lebensjahren die Wege des Lebens und des Lernens vorgegeben werden. Gerade in dieser Zeit tragen Kinder die Teile ihres Lebens und Wissens zusammen, welche das Fundament des weiteren Lebensweges darstellen. Es liegt in der Verantwortung und ist die Aufgabe von Eltern und qualifizierten Pädagoginnen und Pädagogen das Verhalten der Kinder von klein auf in allen Bildungsabschnitten zu unterstützen. Schon in Kleinkindeinrichtungen oder Kindergärten muss diese Neugierde geweckt und gefördert werden", so die Bildungssprecherin der NÖ Sozialdemokraten, LAbg. Ilona Tröls-Holzweber.

"Daher ist qualifizierte pädagogische Arbeit in Kleinstkindeinrichtungen, Kindergärten und Pflichtschulen das Fundament für den späteren Bildungsweg und es ist sehr erfreulich, dass sich die Bundesregierung für einen Ausbau der Klein- und Kleinstkinderbetreuungseinrichtungen entschlossen hat. Ebenso wichtig ist das Schulsystem. Eine enge Kooperation und Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungseinrichtungen ist für die umfassende und individuelle Förderung des Kindes von großer Wichtigkeit. Die Volksschule, als gemeinsame Schule der 6 bis 10-jährigen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit, die Neue Mittelschule ein erster Schritt den 10-14jährigen Kindern einen gemeinsamen Unterricht zu ermöglichen. Auch hier gibt es Bewegung und es gilt rasch, bundesländerübergreifend gemeinsame Regelungen für einen qualifizierten Ausbau zu beschließen", so Tröls-Holzweber weiter.

"Diese Erkenntnisse und Entwicklungen fordern natürlich auch eine umfassende Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen in Theorie und Praxis. Diese muss auf alle pädagogischen Berufsgruppen abgestimmt sein und eine intensive gemeinsame pädagogische Basisausbildung beinhalten. Eine Kooperation der verschiedenen Ausbildungsstätten für Pädagoginnen und Pädagogen, ob Schulen, Institutionen sowie pädagogische Hochschulen und Universitäten darf nicht zur Wahrung eigener Interessen verwehrt werden. Bildung bedeutet Zukunft - für unsere Gesellschaft, für Österreich und vor allem für künftige Generationen", so die SPNÖ-Bildungssprecherin abschließend. (Schluss) fa

