Vom Hochwasser betroffene Arbeitnehmer verunsichert: Bezahlte Auszeit oder Urlaub? AK berät unter der Nummer 050/6906-1

Linz (OTS) - Zahlreiche Hochwasseropfer wenden sich derzeit an die AK, weil sie Probleme mit ihrem Arbeitgeber haben. Viele Firmen sind nicht bereit, Dienstverhinderungen für ihre vom Hochwasser betroffenen Beschäftigten anzuerkennen. Wer nicht arbeiten kann, weil zum Beispiel der Betrieb nicht erreichbar oder zugesperrt ist, hat Anspruch darauf, dass die ausgefallene Arbeitszeit bezahlt wird. Gesonderte Regelungen gibt es für Arbeitnehmer/-innen, die im Katastrophenhilfseinsatz sind. Im Zweifelsfall unbedingt an die AK wenden!

Thema Nummer eins in der Rechtsberatungs-Hotline der Arbeiterkammer Oberösterreich ist seit Tagen die Hochwasserkatastrophe. Viele betroffene Arbeitnehmer/-innen können derzeit nicht arbeiten - entweder, weil ihr Zuhause überflutet wurde und sie mit Aufräumarbeiten belastet sind, weil der Arbeitsplatz wegen des Hochwassers nicht erreichbar ist, weil ihre Firma zugesperrt ist oder weil sie ewa als Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren seit Tagen im Katastrophen-Hilfseinsatz sind.

AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer: "Viele Ratsuchende berichten uns, dass ihr Arbeitgeber von ihnen verlangt, sich für die ausgefallene Arbeitszeit Urlaub oder Zeitausgleich zu nehmen. In vielen Fällen handelt es sich aber eindeutig um Gründe für Dienstverhinderungen. Wir raten allen Betroffenen, sich im Zweifelsfall an uns zu wenden. Wir schauen uns das in jedem einzelnen Fall genau an."

Arbeitsrechtlich ist der Sachverhalt nämlich nicht immer ganz eindeutig: Ausgefallene Arbeitszeit ist auf jeden Fall zu bezahlen, wenn die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer zwar bereit ist zu arbeiten, aber nicht in die Firma kommen kann, weil sie wegen des Hochwassers nicht erreichbar ist oder weil sie überhaupt zugesperrt ist. Das gilt für alle Beschäftigten, egal ob Arbeiter/-in oder Angestellte/-r.

Weniger eindeutig ist die Rechtslage bei Freiwilligen von Katastrophenhilfsdiensten, wie zum Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr oder des Roten Kreuzes: Angestellte, die aufgrund ihres Hilfseinsatzes nicht arbeiten können, bekommen ihr Gehalt weiter. Bei Arbeitern/-innen ist das nicht garantiert, es hängt vom jeweiligen Kollektivvertrag ab. Besteht wirklich kein Anspruch auf Bezahlung der ausgefallenen Zeit, dann kann man sich an die Gemeinde wenden:

Entfallene Löhne und Gehälter können vom Katastrophenschutzfonds ersetzt werden.

Spezielle Regelungen gibt es auch bei Feuerwehrleuten: Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren sind verpflichtet, am Einsatz teilzunehmen. Damit handelt es sich eindeutig um einen Dienstverhinderungsgrund. Bei Angestellten sind die Arbeitgeber verpflichtet, die Löhne und Gehälter in dieser Zeit weiter zu bezahlen, bei Arbeiterinnen und Arbeitern nicht unbedingt, das ist im Einzelfall zu prüfen. In manchen Fällen gibt es Anspruch auf Ersatz des ausgefallene Entgelts nach dem oberösterreichischen Feuerwehrgesetz.

Übrigens: Auch die Arbeitgeber bekommen nach dem Katastrophenschutzgesetz einen Teil der Lohnkosten ersetzt.

Die Rechtsexpertinnen und -experten der AK stehen für telefonische Auskunft zur Verfügung unter der Telefonnummer 050/6906-1, per E-Mail unter rechtsschutz @ akooe.at. Alle Informationen gibt es auch im Internet www.arbeiterkammer.com

