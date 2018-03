"Kulturmontag" am 10. Juni: "Salzburger Intendanten-Spiele" und "Raus aus dem Verbots-Dschungel"

Weiters: Vielfach ausgezeichneter Zweiteiler "Che" als ORF-Premiere im "art.film"

Wien (OTS) - Martin Traxl präsentiert am 10. Juni 2013 ab 22.30 Uhr in ORF 2 einen "Kulturmontag", der diesmal zu einem Gespräch über das Intendanten-Karussell in Salzburg bittet - mit Gerard Mortier, Jürgen Flimm, Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler, Bürgermeister Heinz Schaden und Staatsopern-Generalmusikdirektor Franz Welser-Möst. Weiters stehen Beiträge über die neue Initiative "Mein Veto! - Bürger gegen Bevormundung" und den Versuch - unter anderem des Vereins Arche Noah - vom Aussterben bedrohte Gemüsesorten zu züchten, auf dem Programm.

"art.film" zeigt um 23.30 Uhr Teil eins des Zweiteilers "Che" mit dem Titel "Revolución": Oscar-Preisträger Benicio Del Toro erhielt für die Darstellung des Revolutionsführers Che Guevara bei den Filmfestpielen in Cannes den Preis als bester Schauspieler. Steven Soderbergh wurde mit dem insgesamt vierstündigen Werk für die Goldene Palme nominiert. Teil 2 - "Guerilla" - ist am 11. Juni um 0.00 Uhr in ORF 2 zu sehen.

ORF III zeigt den Zweiteiler in der Filmleiste "euro.film" am Dienstag, dem 11. Juni, und in der Woche darauf, am Dienstag, dem 18. Juni, um 22.00 Uhr.

Salzburger Intendanten-Spiele: Was läuft falsch beim Luxusfestival?

Alexander Pereira geht 2015 an die Mailänder Scala. Dass er seine Salzburger Verpflichtungen bis zum Ende erfüllt, glaubt wohl niemand mehr. Doch was läuft falsch in Salzburg? Markus Hinterhäuser durfte gerade ein Interimsjahr als Salzburg-Intendant absolvieren. Dem Vernehmen nach buhlt man jetzt heftig um seine Rückkehr. Hinterhäusers Vorgänger Jürgen Flimm schied vorzeitig in Unfrieden. Der Chefsessel als Schleudersitz? Wäre es denkbar, dass das von Bund, Stadt, Land und Tourismus beschickte Kuratorium mit künstlerischen Angelegenheiten überfordert ist? Und warum kommen im sich immer schneller drehenden Intendanten-Karussell die immer selben Verdächtigen ins Spiel? Der "Kulturmontag" bittet die Ex-Intendanten Gerard Mortier und Jürgen Flimm, Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler, Bürgermeister Heinz Schaden und Staatsopern-Generalmusikdirektor Franz Welser-Möst zum Interview.

Raus aus dem Verbots-Dschungel

Rauchen, Heizpilze, Plastiksackerl, Zucker, Glühbirnenverbot, Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen, Verbot von offenem Olivenöl ... Es reicht! Das zumindest ist das Credo der neu gegründeten Initiative "Mein Veto! - Bürger gegen Bevormundung". Die Wutbürger -darunter Philosophen, Demoskopen und Industrielle - fordern ein Ende der staatlichen Regulierungswut und mehr Respekt vor der Mündigkeit der Bürger. Entwickeln wir uns immer mehr zu einer Diktatur, die alles Unvernünftige und potenziell Schädliche verbietet? Oder meint es der Staat nur gut mit uns? Der "Kulturmontag" fragt nach.

Kultur-Verlust: Alte Arten ade

Knollenziest und Schwarzkohl, Erdmandeln und Malabar-Spinat. Nie gehört? In Österreich - ja weltweit - herrscht ein grassierender Schwund an alten Kulturpflanzen. Kultivierten Österreichs Bauern vor rund 100 Jahren noch 150 Erdäpfelsorten, waren es 2010 nur noch knapp mehr als ein Dutzend. Unser Essen kommt immer seltener aus dem idyllischen Bauerngarten, aber umso öfter aus der Fabrik. Die Monopolstellung einer weniger Multis wird weiter gestärkt - daran ändert auch der jüngste weltweite Protestmarsch gegen den Saatgut-und Gentechnik-Riesen Monsanto wenig. Jetzt rüsten immer mehr Kulturinstitutionen zur Gegenwehr. Filmarchiv-Austria-Chef Ernst Kieninger sieht sich nicht nur als Archivar alter Filme, sondern auch alter Sorten. Der Verein Arche Noah züchtet vom Aussterben bedrohte Sorten und das Konzerthaus rettet die Bienen.

Der "Kulturmontag" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

