Mitterlehner: International abgestimmte Vorgangsweise bei Klimaschutzzielen notwendig

EU-Energieminister für schnellere Realisierung des Binnenmarkts - Neues Abkommen für mehr Versorgungssicherheit und niedrigere Strompreise - Klimaschutzziele international abstimmen

Luxemburg (OTS/BMWFJ) - Wirtschafts- und Energieminister Reinhold Mitterlehner hat sich beim Energieministerrat in Luxemburg für eine international abgestimmte und ausgewogene Vorgangsweise bezüglich neuer EU-Klimaschutzziele ausgesprochen. "Österreich bekennt sich zu vernünftigen Klimaschutzmaßnahmen, aber ein Alleingang der Europäischen Union nützt weder dem Klima noch dem Standort. Daher muss ein neues CO2- und Erneuerbare-Energien-Ziel auch die Frage der Energiepreise, der Versorgungssicherheit und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit mitberücksichtigen", sagt Mitterlehner. Schon jetzt ist Europa nur noch für elf Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich, kämpft aber mit dem Problem, dass andere Weltregionen nicht nachziehen und bei einseitig hohen CO2-Vorgaben Standorte und Arbeitsplätze gefährdet sind.

Bei ihren heutigen Beratungen haben sich die EU-Energieminister insbesondere für eine schnellere Realisierung des Binnenmarktes ausgesprochen. "Energiepolitik ist heute mehr denn je Standortpolitik. Daher brauchen wir wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die Industrie und leistbare Energie für die Konsumenten", so Mitterlehner. In diesem Sinne fordern die Energieminister in den am Freitag verabschiedeten Leitlinien mehr Wettbewerb, weniger Regulierung, eine Diversifizierung der Energiequellen sowie mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung. Kein Thema sind die von einigen Nationen immer wieder angedachten Subventionen für Atomkraft. "Atomkraft ist keine Klimaschutzmaßnahme", bekräftigt Mitterlehner die Position Österreichs.

Abkommen für mehr Versorgungssicherheit und niedrigere Strompreise unterzeichnet

Als konkreten Schritt zur Verwirklichung des Elektrizitäts-Binnenmarktes unterzeichnete Mitterlehner am Freitag gemeinsam mit Vertretern Deutschlands, Frankreichs, der Benelux-Staaten und der Schweiz eine neue Deklaration im Rahmen des Pentalateralen Energieforums. Mit dem Abkommen, das auch von EU-Energiekommissar Günther Oettinger unterfertigt wird, wollen die sieben Staaten bis zum Ende des 1. Quartals 2014 eine vollständige lastflussbasierte Marktzusammenführung erreichen. Damit kommt es zu einem gemeinsamen Großhandelspreis, einem diskriminierungsfreien, grenzüberschreitenden Stromhandel und einer besseren Engpassbewirtschaftung insbesondere von stark ausgelasteten Stromleitungen. "Das stärkt die Versorgungssicherheit und ermöglicht geringere Strompreise für die Endkunden", erwartet Mitterlehner.

Das Pentalaterale Energieforum ist ein regionales Bündnis, das mehr als ein Drittel der EU-Bevölkerung und über 40 Prozent der Stromerzeugung in der EU umfasst und das den Elektrizitätsbinnenmarkt schon früher verwirklichen will. "Durch unsere Teilnahme zählen wir zu den Schrittmachern bei der Integration der Elektrizitätsmärkte, was auch den weiteren Ausbau der Windkraft und der Photovoltaik unterstützt", so Mitterlehner. Österreich ist in diesem Bereich aufgrund seiner Pumpspeicher, die die starken Erzeugungsschwankungen durch die Erneuerbaren Energien ausgleichen, besonders gut positioniert.

