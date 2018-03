Frauenberger: Andersrum ist nie verkehrt!

15 Jahre Amtliche Buntmachung - Informationskampagne zum Jubiläum der WASt gestartet

Wien (OTS) - Die für Antidiskriminierung zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger wird am morgigen Straßenfest der Bezirksvertretung Mariahilf "Andersrum ist nicht verkehrt" teilnehmen und betont dazu:

"Mariahilf ist ein Vorzeigebezirk, was das Engagement für die Vielfalt der Lebensweisen betrifft. Das Straßenfest ist jedes Jahr ein deutliches Zeichen und Teil der Amtlichen Buntmachung in Wien."

Heute Freitag startet die Informationskampagne "Amtliche Buntmachung" zum 15-jährigen Jubiläum der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen (WASt). Die zuständige Antidiskriminierungsstadträtin Sandra Frauenberger dazu: "Mit der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen haben die WienerInnen eine verlässliche Partnerin gegen Homophobie und Transphobie. Egal ob es um Beratung geht oder darum die gesetzliche Gleichstellung zu erreichen, die Stadt profitiert seit 15 Jahren von 'Amtlicher Buntmachung'", betont Frauenberger.

Das schwul-lesbische Straßenfest "Andersrum ist nicht verkehrt" findet am 8. Juni ab 13 Uhr in der Otto-Bauer-Gasse statt. Zahlreiche Initiativen und Organisationen für Lesben, Schwule, Bi- und Transgendersexuelle präsentieren vor Ort ihre Serviceleistungen und ein abwechslungsreiches Musikprogramm sorgt für Unterhaltung. Die Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen (WASt) wird mit einem Informationsstand vertreten sein.

Nähere Informationen dazu finden Sie unter: www.queer.wien.at, www.facebook.com/wiener.antidiskriminierungsstelle

Bilder zur Kampagne sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss) grs

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Stefanie Grubich

Mediensprecherin Stadträtin Sandra Frauenberger

Tel.: +43 1 4000 81853

stefanie.grubich @ wien.gv.at

www.sandra-frauenberger.at