Pegasus 2013: Erfolg für die Brau Union Österreich beim größten Wirtschaftspreis Oberösterreichs

Die Brau Union Österreich zählt zu den besten Unternehmen des Landes - das hat die heurige Verleihung des Pegasus eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Linz (OTS) - Bei einer glanzvollen Gala gestern Abend im Brucknerhaus wurde der österreichische Biermarktführer mit dem begehrten Wirtschaftspreis der Oberösterreichischen Nachrichten in Gold ausgezeichnet.

Preis für besten Leitbetrieb

Der Pegasus 2013 wurde im heurigen Jahr bereits zum 20. Mal vergeben. Getreu dem Motto "Sei erfolgreich, sei stolz darauf und rede darüber" wurden erfolgreiche Unternehmen in drei Hauptkategorien ausgezeichnet: Klein-, Mittel- und Leitbetriebe. Vergeben wird der Pegasus alljährlich von den Oberösterreichischen Nachrichten in Zusammenarbeit mit dem Land Oberösterreich, der Raiffeisenlandesbank, der Wirtschaftskammer, der Industriellenvereinigung und der KPMG.

Über die Auszeichnung als bester Leitbetrieb herrschte bei der Brau Union Österreich helle Freude: "Wir sind stolz darauf, dass unsere Leistungen gewürdigt wurden. 2012 war für uns als Brau Union Österreich ein erfolgreiches Jahr. In einem insgesamt wachsenden Biermarkt konnten wir stark zulegen. Wir haben unseren Absatz gesteigert, unseren Umsatz erhöht, unseren Marktanteil ausgebaut", zeigte sich Generaldirektor Markus Liebl anlässlich der Preisverleihung höchst erfreut, "Unsere konsequente Investition in die Förderung der Bierkultur und in Innovationen - wie etwa den Gösser NaturRadler, das Gösser NaturGold oder die Zipfer Radler -macht sich letztlich auch in unseren Kennzahlen bemerkbar. Ich möchte aber auch betonen, dass dieser Erfolg ohne die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Gastronomie und im Lebensmittelhandel nicht zu schaffen wäre - dafür auch ein herzliches Danke."

Glanzvolle Gala

Die Pegasus Gala zählt jedes Jahr zu den Veranstaltungshöhepunkten in Oberösterreich. Mehr als 700 Gäste, darunter die Spitzen aus Wirtschaft, Kultur und Politik, trafen einander zum ungezwungenen Ideenaustausch. Auch Generaldirektor Markus Liebl, der den goldenen Pegasus gemeinsam mit Gastronomie-Geschäftsführer Andreas Hunger für das Unternehmen entgegennahm, zeigte sich angesichts der Veranstaltung begeistert: "Der Pegasus ist für Oberösterreich etwas Besonderes. Dass wir uns vor der hochkarätig besetzten Jury gegenüber zahlreichen Bewerbern durchsetzen konnten, freut uns sehr."

Die Ergebnisse der Brau Union Österreich 2012

Ein kurzer Blick auf die Ergebnisse der Brau Union Österreich im Vorjahr macht deutlich, dass der goldene Pegasus zu Recht vergeben wurde. Diese bestätigen auch die gute Entwicklung des Unternehmens über die vergangenen Jahre hinweg. Nicht ganz 108 Liter Gerstensaft konsumieren Menschen in Österreich pro Jahr, seit Jahren zählt Bier damit zu den beliebtesten Getränken des Landes. Einen entscheidenden Beitrag zur dieser Popularität leistet die Brau Union Österreich, für die 2012 ein erfolgreiches Jahr war: Im Vorjahr konnte das Unternehmen seinen Gesamtbierabsatz um 1,1 Prozent auf 4.795 THL steigern. Die Umsatzerlöse der Brau Union Österreich stiegen im Jahr 2012 insgesamt um 3,3 Prozent auf 643,9 Millionen Euro, bei einer stabil bleibenden Mitarbeiteranzahl von 2.217. Auch im Vorjahr verfolgte die Brau Union Österreich eine konsequente Investitionsstrategie. Insgesamt investierte der heimische Marktführer im Jahr 2012 ganze 47 Millionen Euro. Damit wurden um 1,7 Millionen Euro mehr investiert als noch im Jahr 2011. Die positive Entwicklung führt Generaldirektor Markus Liebl vor allem auf die starken Marken des Unternehmens und die Förderung der heimischen Bierkultur zurück: "Bier bleibt weiterhin das beliebteste Getränk der Österreicher. Doch damit geben wir uns nicht zufrieden. Mit der Förderung der österreichischen Bierkultur und mit Innovationen versuchen wir als Brau Union Österreich das Ansehen des Nationalgetränks in Zukunft weiter zu erhöhen". Insgesamt sorgen 31 Vertriebsstandorte (Brauereien und Verkaufslager) für die flächendeckende Versorgung des österreichischen Lebensmittelhandels und der Gastronomie, die Brau Union ist damit auch einer der wichtigsten Nahversorger in Österreich.

Nachhaltigkeit als Kernthema

Nachhaltiges Wirtschaften und Umweltschutz nehmen bei der Brau Union einen hohen Stellenwert in der Unternehmensstrategie ein. "Das haben wir auch 2012 unter Beweis gestellt. So konnte etwa der spezifische Stromverbrauch dank zahlreicher Maßnahmen um 4,2% gegenüber 2011 gesenkt werden. Der spezifische Wärmeverbrauch wurde ebenfalls verringert. Hier betrug die Reduktion trotz eines besonders strengen Winters 0,8%", so Markus Liebl. Auch in allen anderen energierelevanten Bereichen konnten im Vorjahr beachtliche Einsparungen erzielt werden. Die Abwassermenge wurde reduziert und zwar gleich um stolze 25%, der CO2-Ausstoß wurde um 4% gesenkt. "Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns als größtes heimisches Brauereiunternehmen sehr wichtig. Wir sind uns bewusst, dass wir große Verantwortung gegenüber Umwelt, Gesellschaft, Kunden, Konsumenten und Mitarbeitern tragen. Bier ist ein Naturprodukt. Es besteht aus Rohstoffen, die eine intakte Umwelt voraussetzen. Daher ist uns der Umwelt- und Klimaschutz ein großes Anliegen. Als Marktführer nehmen wir in Sachen Nachhaltigkeit eine Vorbildfunktion ein", so Markus Liebl.

