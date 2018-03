Sommertreffen der Akademie des Österreichischen Films

Wien (OTS) - Mehr als 100 Akademiemitglieder sowie FreundInnen und FörderInnen des österreichischen Films haben sich gestern wieder zu einem gemeinsamen Abend beim Heurigen getroffen. In einem Monat startet die Einreichung zum Österreichischen Filmpreis 2014.

Es hat fast schon Tradition, dass sich die Filmbranche vor dem Sommer beim Heurigen Schübel-Auer in Nussdorf trifft. Es ist ein erster lauer Abend nach der langen Regenzeit und man genießt im schönen Innenhof die feine Freiluftatmosphäre. So wird gut gelaunt, nachdenklich und angeregt über neue Projekte, Filme, Kino, Hochwasser und das wirkliche Leben gesprochen. Der Akademie ist es neben der Würdigung des österreichischen Filmschaffens in Form des Österreichischen Filmpreises ein Anliegen, interne Vernetzung zu ermöglichen. Ausgetauscht haben sich Götz Spielmann, Ursula Strauss, Stefan Ruzowitzky, Rupert Henning, Nina Proll, Erwin Steinhauer, Andreas Lust, Mercedes Echerer, Johannes Zeiler, Andy Baum, VALIE EXPORT, uva...

Am 9. Juli startet die Einreichfrist für den Österreichischen Filmpreis 2014 und läuft bis 13. September 2013. Die Akademie erwartet wieder an die 40 Einreichungen von programmfüllenden Spiel-und Dokumentarfilmen sowie 10-15 Kurzfilme. Kurz vor Weihnachten werden die Nominierungen wieder im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgegeben und die Auszeichnungen dann im Jänner 2014 vergeben. Der ORF wird den Österreichischen Filmpreis wieder mit einer Langen Nacht und Sonderprogrammen unterstützen.

Die Akademie des Österreichischen Films

Die im Jahr 2009 gegründete Akademie des Österreichischen Films hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Leistungen der heimischen Filmbranche zu fördern und sichtbar zu machen, sowie deren Anliegen zu kommunizieren und mitzutragen. Sie steht unter der Präsidentschaft von Barbara Albert und Karl Markovics und hat nun über 300 Mitglieder. Der von der Akademie geschaffene Österreichische Filmpreis würdigt die Leistungen der heimischen Filmbranche. Die Preisskulptur wurde von der österreichischen Künstlerin VALIE EXPORT gestaltet.

Unterstützt wird die Akademie des Österreichischen Films vom bmukk, ÖFI, bmwfj, FISA, bmeia, Kulturamt Stadt Wien gefördert und von F&MA, WKO Wien, VDFS, VAM, Vienna Film Commission, Erste Bank, VIG, Listo, AI-Film, Epofilm, Satelfilm, von vielen Kooperationspartnern/Sponsoren.

