BZÖ-Dolinschek: FPK wurde bereits abgemeldet oder Strache lässt die Kärntner im Regen stehen

Klagenfurt (OTS) - "Mit der heute präsentierten FPÖ-Kandidatenliste für die Bundesebene zeigt sich bereits im Vorfeld, wie unwichtig für den blauen Chef Strache Kärnten und die FPK sind und welch geringen bundespolitischen Einfluss die blaue Ragger-Truppe hat", kommentiert der geschäftsführende Kärntner BZÖ-Obmann NAbg. Sigisbert Dolinschek den Umstand, dass kein Vertreter des südlichsten Bundeslandes unter den blauen Top-10 aufscheint.

"Die einst so stolzen und eigenständigen "Freiheitlichen in Kärnten" wurden offenbar bereits im Vorfeld des "Wiedervereinigungsparteitages" abgemeldet. FPK-Partei-Chefchen und Politleichtgewicht Ragger ist wieder einmal total blamiert worden und es zeigt sich, dass die Kärntner Interessen beim BZÖ mit Bündnisobmann Josef Bucher besser aufgehoben sind", so Dolinschek.

