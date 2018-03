Lopatka: "Österreich ein Modellfall für Europa durch duale Berufsausbildung und Sozialpartnerschaft"

Staatssekretär Lopatka bei der Abschlussveranstaltung des 63. Österreichischer Städtetags

Wels (OTS) - "Die Zahlen sprechen für uns: Österreich und Deutschland haben die niedrigste Jugendarbeitslosigkeitsquote in der EU. Daher schauen sich die anderen Mitgliedstaaten und auch die EU Institutionen genau an, wie das bei uns funktioniert. Erfolgsfaktoren des österreichischen Modells sind die duale Berufsbildung und die gut funktionierende Sozialpartnerschaft", so Staatssekretär Lopatka bei einer Podiumsdiskussion beim 63. österreichischen Städtetag in Wels.

"Bei fast allen meinen Gesprächen mit EU-Kollegen, wie zum Beispiel unlängst mit Frankreich, der Slowakei und Tschechien ist der österreichische beispielhafte Weg ein wichtiges Thema. Man ist ganz klar an unserem Modell interessiert", hielt Staatssekretär Lopatka fest. Auch Wirtschaftskammer-Präsident Leitl und Gewerkschaftsbund-Präsident Foglar wären diesbezüglich schon nach Paris und Brüssel eingeladen gewesen.

"Die duale Berufsbildung ist als Teil des staatlichen Bildungssystems gesetzlich geregelt und anerkannt. Die Vielfalt im österreichischen Angebot führt dazu, dass Jugendliche leichter als in vielen anderen Bildungssystemen ein für sie passendes Angebot finden können. Entsprechend niedrig ist die österreichische Quote früher Schulabbrecher und entsprechend hoch ist die Absolventenrate im europäischen Vergleich", so Lopatka.

"Wesentliches Erfolgskriterium ist, dass die Sozialpartner voll involviert sind und gestaltenden Einfluss auf die Inhalte und Rahmenbedingungen der Ausbildung haben: Die Berufsbilder werden zwischen Sozialpartnern ausgehandelt und bilden die Basis für die Lehrpläne der Berufsschulen. Viele Staaten, mit denen ich spreche, beneiden uns um diese funktionierende Sozialpartnerschaft", so Staatssekretär Lopatka abschließend.

Die Jugendarbeitslosenquote der EU 27 betrug im April 2013 23,5%. Zusammen mit Deutschland (7,5%) nahm Österreich (8%) den Spitzenplatz ein. Die höchsten Jugendarbeitslosigkeitsquoten innerhalb der EU27 hatten Griechenland (62,5%), Spanien (56,4%), Italien (40,5%) und Portugal (42,5%), aber auch Staaten wie Schweden kämpfen mit über 24,7% Jugendarbeitslosigkeit.

