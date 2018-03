AK Wien gratuliert 6.800 TeilnehmerInnen bei Wien radelt zur Arbeit

Abschlussfest am 19. Juni in der AK Wien / Neue Infobroschüre rund ums Radeln

Wien (OTS) - Über 6.800 Beschäftigte haben bei `Wien radelt zur Arbeit` in die Pedale getreten und dem Wetter zum Trotz im Mai gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen Kilometer gesammelt. "Das sind über 2.000 Radler und Radlerinnen mehr als im Vorjahr. Das ist ein gutes Signal für mehr sanften Verkehr, aber auch für mehr Gesundheitsbewusstsein unter den Beschäftigten", sagt AK Verkehrsexpertin Judith Wittrich. Auf Kurzstrecken bis zu 5 Kilometer ist man per Fahrrad in der Stadt schneller als mit dem Auto. "Und jeder Radkilometer macht fit und hilft der Um-welt:", so Wittrich. "Beim Arbeiten geht der Trend immer mehr zu Tätigkeiten im Sitzen. Umso wichtiger ist es, sich um die Arbeit herum möglichst viel zu bewegen. Eine Stunde leichtes Radeln verbraucht 240 bis 300 Kilokalorien. Herz, Kreislauf und Muskeln werden "nebenbei" in Schwung gebracht. Die AK unterstützt "Wien radelt zur Arbeit" nun schon im dritten Jahr. Sie lädt traditionell zum Abschlussfest.

Wussten Sie, dass das amtliche Kilometergeld auch für Dienstwege mit dem Fahrrad gilt?

Oder dass Fahrraddiebstahl oft schon durch eine Haushaltsversicherung abgedeckt ist, wenn das Rad aus der verschlossen Wohnung, Garage oder aus dem eigenen Keller gestohlen wird?

Das und weitere Infos etwa zur Versicherung bei einem Unfall mit dem Rad am Arbeits-weg finden Sie in der neuen Info-Broschüre

Mit dem Rad zur Arbeit

Per Telefon unter (01) 310 00 10 532,

per Mail unter: bestellservice @ akwien.at.

Im Internet unter wien.arbeiterkammer.at

Abschlussveranstaltung und Preisverleihung

für die Gewinnerteams sind alle Radlerinnen und Radler von "Wien radelt zur Arbeit"

Am Mittwoch, 19. Juni ab 18 Uhr

Bildungszentrum der AK Wien

Theresianumgasse 16-18

