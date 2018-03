Pirker: Wenn jeder Extrempositionen einnimmt, gibt es weniger Datenschutz

ÖVP-Justizsprecher bedauert Streit der Justizminister über EU-Datenschutzverordnung - Bewertungen der Plattform 'Lobbyplag' "völliger Unsinn"

Brüssel, 07. Juni 2013 (OTS) "Wenn jeder Extrempositionen einnimmt, gibt es weniger Datenschutz. Bisher haben wir keine einheitlichen europäischen Standards. Das heißt Unternehmen, die tricksen wollen, können in Mitgliedstaaten mit niedrigem Datenschutz ausweichen. Wir brauchen einheitliche Standards und

eine Balance zwischen notwendigem Datenschutz und praktikablen Lösungen", so der ÖVP-Justiz- und Sicherheitssprecher, Hubert Pirker heute nach dem Treffen der EU-Justizminister. ****

"Die derzeitige mediale Debatte ist so überemotionalisiert, dass sich kaum jemand mehr die Mühe macht, sich mit Sachargumenten auseinanderzusetzen", so der Europaabgeordnete. "Wenn Plattformen wie 'Lobbyplag' alle Änderungsanträge der EU-Abgeordneten in 'gut' und 'böse' einteilen, dann wird das der Komplexität der zu lösenden Aufgaben nicht gerecht. Wenn die Verantwortlichen im Parlament und in den Regierungen nur Extrempositionen vertreten, gibt es am Ende keine Einigung und wir erreichen nicht, was wir wollen, nämlich europaweit einheitliche und praktikable Lösungen im Interesse von Konsumenten und Unternehmen", ärgert sich Pirker.

Als Beispiel von "völlig weltfremden Extremforderungen, die eine Einigung topedieren" nennt Pirker den Änderungsantrag der österreichischen SPÖ, dass jeder Installateur oder Gastwirt, der Adressen oder Telefonnummern von mindestens 250 Kunden nutzt, verpflichtend einen unkündbaren Datenschutzbeauftragten einstellen muss. "Lobbyplag bewertet diesen Vorschlag als 'gut'. Gleichzeitig ist mein Änderungsantrag, Anwälte, die einer beruflichen Schweigepflicht unterliegen, von der Auskunftspflicht zu befreien, von 'LobbyPlag' als 'böse' eingestuft worden. Sollten diese die Auskunft Querulanten gegenüber verweigern, wollen die Sozialdemokraten Strafen bis zu 500.000 Euro verhängen. Das wird von Lobbyplag als positiv gewertet. Solche Bewertungen sind völliger Unsinn", so Pirker.

