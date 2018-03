Fekter: Dr. Klaus Liebscher neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG

Wien (OTS) - "Mit dem ehemaligen Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank und derzeitigem Vorstand der FIMBAG übernimmt einer der erfahrensten Bankmanager des Landes nun den Aufsichtsratsvorsitz, um vor allem das derzeit laufende EU-Beihilfeverfahren weiter sachlich, seriös und im gemeinsamen Interesse der Republik und der Bank zu einem positiven Abschluss zu bringen", so die Finanzministerin.

Die Position des Vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde durch den Rücktritt des ehemaligen ÖVP Wirtschaftsministers Dr. Johannes Ditz vakant.

"Ich bin sehr froh, dass ich Dr. Liebscher, der vor allem auch international höchstes Ansehen genießt, für diese Herausforderung gewinnen konnte. Mit Dr. Liebscher wird wieder jene Ruhe in die Diskussion rund um die Bank einkehren, die es braucht, um die Bank in ruhige Gewässer zu führen", so Fekter abschließend.

Dr. Klaus Liebscher wird formal am 21. Juni 2013 in einer Aufsichtsratssitzung gewählt werden.

