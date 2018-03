MA 45 beginnt mit den Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser

Hochwasserschutz in Wien hat bestens funktioniert

Wien (OTS) - Der Wasserstand der Donau ist bereits deutlich gesunken. Der Pegel der Donau im Raum Wien beträgt aktuell 704 Zentimeter, einen Meter unter dem Höchststand. Die Tendenz ist weiter fallend. Bereits jetzt beginnen die Aufräumarbeiten an den Donauufern, jene der Neuen Donau sind noch nicht befahrbar. Die MA 45 geht davon aus, dass am Wochenende auch hier gestartet werden kann.

Aufräumarbeiten beginnen

Derzeit wird mit der Reinigung der Uferbegleitwege an der Neuen Donau begonnen. Über 60 MitarbeiterInnen der MA 45, der MA 42, der MA 48, der MA 49, der via donau und der Feuerwehr werden mehrere Wochen täglich im Aufräum-Einsatz sein. Der Bereich rund um die Insel wird in mehreren Etappen von Schlamm und Treibgut befreit. Begonnen wird mit dem rechten Donauufer, und sobald der Pegel Korneuburg bei 600 cm ist folgt der Zentralbereich der Donauinsel, der von der Nordbrücke bis zum Wehr 1 bei der Donaustadtbrücke reicht. Die Treppelwege sind im Moment nicht passierbar, die höher gelegenen Wege sind aber wie immer frei. Durch den unermüdlichen Einsatz der Stadt Wien Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wird die Donauinsel bald wieder in Top-Form sein.

Funktion und Betrieb des Hochwasserschutzes

Während des Hochwassers sind rund 30 MitarbeiterInnen der MA 45 -Wiener Gewässer im Einsatz. Die drei Wehranlagen sind rund um die Uhr von jeweils zwei Mitarbeitern besetzt. In der ersten Wehranlage, dem Einlaufbauwerk bei Lang-Enzersdorf, wird das Hochwasser in die Neue Donau eingeleitet. Durch das Heben oder Senken der Wehrfelder wird dabei die in der Wehrbetriebsordnung vorgeschriebene Einströmmenge reguliert. Diese Menge wird anhand einer Kurve berechnet und führt zu einem ständigen Nachjustieren der Wehrfelder um einen vorgeschrieben Pegelwert oberhalb des Einlaufbauwerkes zu halten. Die höchste Durchflussmenge betrug in der Nacht auf Donnerstag rund 3.000 Kubikmeter pro Sekunde. Ausgelegt ist die Neue Donau auf eine Durchflussmenge von 5.200 Kubikmeter pro Sekunde.

Die MA 45 seit Tagen im Dauereinsatz - Schlamm entfernen, Insel sichern

Vorrangig ist nach dem Hochwasser nun die Entfernung der Schlammmassen. Weiters geht es um Sicherungsmaßnahmen, bei denen aktuell 10 Mitarbeiter im Bereich der Neuen Donau betraut sind. Dazu zählen das Ausdrehen der Schwimmbrücken in Fließrichtung, Kontrolle der Einbauten und Dämme, Sperren der Zugangswege zum Ufer, Hissen der Hochwasser und Badeverbots Fahnen. Weitere zehn MitarbeiterInnen des Inselservice der MA 45 befahren unter Tags die Donauinsel, kontrollieren das gesamte Erholungsgebiet und informieren die Besucherinnen und Besucher der Donauinsel bei Fragen zur Nutzbarkeit. Vier Mitarbeiter arbeiten in einem 24 Stunden Rad in der Hochwasserzentrale in der MA 45, beantworten die zahlreichen Anfragen und leiten diese weiter. Alle Maßnahmen werden protokolliert, um den Ablauf des Hochwasserdienstes rekonstruieren zu können, sie dienen als Basis für anschließende Evaluierungen. Solche Aufzeichnungen dienten auch als Ausgangsbasis für die Verbesserungen des Donauhochwasserschutzes in Wien nach der Jahrhundertflut 2002.

Wien hat seinen Hochwasserschutz ständig verbessert und angepasst, weitere Maßnahmen sind bereits bis 2023 geplant. Seit 2002 hat Wien übrigens über 76 Mio. in den Hochwasserschutz investiert, die Hälfte kam vom Bund.

Keine größeren Schäden in Wien

Wiens Hochwasserschutz funktioniert. Größere Schäden sind in Wien, bis auf kleinere Überströmungen, aus Sicht der MA 45 - Wiener Gewässer, nicht entstanden. Genauere Angaben kann man aber erst nach Beendigung des Hochwasserdienstes machen. Betriebe, die im direkten Abflussbereich der Neuen Donau entstanden, sind betroffen. Sie wurden aber bereits am Freitag über die bevorstehende Überflutung informiert.

