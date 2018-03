Tag des Hundes: VIER PFOTEN warnt vor skrupellosem Welpenhandel

Podiumsdiskussion zum Thema auf der PetExpo in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Diesen Sonntag, 9. Juni, wird weltweit der Tag des Hundes gefeiert. Aus diesem Anlass weist VIER PFOTEN auf das Elend vieler Welpen hin, die durch den illegalen Handel schwer traumatisiert sind und unter Krankheiten, Mangelernährung und fehlender medizinischer Versorgung leiden. Das Thema wird auch im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf der PetExpo in der Wiener Stadthalle am Sonntag um 11.45 Uhr behandelt.

"Hunde haben in unserer Gesellschaft eine ganz besondere Bedeutung. Nicht umsonst gilt der Hund als bester Freund des Menschen", sagt VIER PFOTEN Kampagnenleiterin Nikola Furtenbach. "Leider schlagen viele skrupellose Händler aus dieser Tierliebe eiskalt Profit", so die Expertin.

In Massen und unter schlimmsten Zuständen "produziert", werden die meist viel zu jungen und ungeimpften Hunde im Internet weit unter dem üblichen Verkaufspreisen angeboten. Mit falschen Angaben und gefälschten oder bearbeiteten Fotos wird tierlieben Menschen in den Anzeigen ein völlig falsches Bild vermittelt. Statt liebevoller Aufzucht und Familienanschluss haben die Hundebabys oftmals eine leidvolle Odyssee hinter sich: Zu früh ihren ausgebeuteten Müttern entrissen, werden sie oft tagelang von Osteuropa auf illegalen Transporten durch Europa zu ihren Bestimmungsorten gekarrt, oftmals ohne Wasser und Futter. Der Tod mancher Hunde wird dabei billigend in Kauf genommen. Schon nach kürzester Zeit bei ihren neuen Besitzern erkranken viele der Welpen und sterben qualvoll. Andere brauchen ihr Leben lang Medikamente. Die Arztkosten, die auf die ahnungslosen Käufer zukommen, liegen schon nach kurzer Zeit weit über dem Preis für einen Hund von einem verantwortungsvollen Züchter. Nicht selten landen die armen Vierbeiner deshalb im Tierheim, wie auch ihre Artgenossen, die durch das Erlebte verhaltensauffällig wurden.

VIER PFOTEN führt eine internationale Kampagne gegen diese Grausamkeiten durch. Durch Aufklärung der Bevölkerung sowie politische Forderungen soll damit unseriösen Züchtern und Händlern das Handwerk gelegt werden. Detaillierte Informationen und Tipps erfahren Interessierte und potenzielle Hundekäufer im Buch "Die Welpenmafia. Wenn Tiere nur noch Ware sind" (Autoren: Christopher Posch, Gerda Melchior, Volker Schütz), an dem VIER PFOTEN mitgewirkt hat und das ebenfalls am Sonntag auf der Podiumsdiskussion auf der PetExpo vorgestellt wird .

"Jeder Einzelne kann etwas tun: nicht das süße Hundebaby auf einem ausländischen Wochenmarkt kaufen und keine vermeintliche "Rettungsaktion" eines "armen" Welpen starten. Die Hundehändler spekulieren mit dem Mitgefühl der ahnungslosen Bürger", so Nikola Furtenbach.

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde und -katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ungarn, Ukraine und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum. www.vier-pfoten.org

