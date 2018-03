Korun: Nachbarländer Syriens nicht im Stich lassen

Grüne: Jordanien braucht täglich eine Million Dollar für Versorgung

Wien (OTS) - "Letztendlich geht es um den Schutz syrischer Flüchtlinge und darum, dass diese in Sicherheit und in menschenwürdigen Zuständen untergebracht werden. Wenn nun die Innenministerin Mikl Letiner sagt, dass sie sich weigere zusätzliche Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen, zusätzlich zu jenen, die es auf eigene Faust zu uns geschafft haben, dann soll sie sich wenigstens für die finanzielle Unterstützung der Nachbarländer Syriens einsetzen. Diese haben bereits mehrere hunderttausende Flüchtende aufgenommen. Schon vor Monaten hat etwa Jordanien bekannt gemacht, dass es täglich rund eine Million US-Dollar braucht, um die Versorgung der syrischen Flüchtlinge aufrechtzuerhalten. Es geht nicht an, dass wir uns an diesen Ländern, die weitaus mehr Menschen aufnehmen als wir, einfach abputzen und sie im Regen stehen lassen", sagt Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen, zur Ankündigung Mikl-Leitners, keine syrischen Flüchtlinge im Rahmen des Resettlements aufzunehmen.

