FP-Eisenstein: Wiener Wohnen muss bei Verstößen deutliche Konsequenzen setzen!

Hausregeln müssen eingehalten werden

Wien (OTS/fpd) - Deutliche Konsequenzen durch Wiener Wohnen fordert Wiens FPÖ-Gemeinderat Dr. Herbert Eisenstein, Mitglied des Gemeinderatsausschusses für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung, bei Verstößen gegen die Hausordnung und unleidlichem Verhalten seitens einzelner Mieter in Gemeindebauten.

"Es kann nicht sein, dass Gemeindebau-Mieter, die andere Mieter terrorisieren, sich nicht an die Spielregeln halten, die für illegale Müllablagerungen verantwortlich sind oder in anderer Form gegen die Hausordnung und die Regeln des Zusammenlebens verstoßen, weiterhin unbehelligt in ihren Gemeindewohnungen verbleiben können", weiß Eisenstein zahlreiche Beispiele aus Wiener Gemeindebauten, in denen bei einschlägigem Fehlverhalten Wiener Wohnen nach wie vor keine Konsequenzen zu ziehen bereit sei.

"Personen, die in Gemeindebauten leben und für Missstände eindeutig verantwortlich sind, haben dort nichts mehr verloren", führt Eisenstein aus, "und es ist auch vollkommen unerheblich, ob es sich dabei um Österreicherinnen und Österreicher aus der angestammten Bevölkerung oder um Migrantinnen und Migranten handelt. Personen, die sich auf Dauer regelwidrig verhalten und die Hausordnung verletzen sind aus Gemeindewohnungen zu delogieren." Dies geschehe aber nur in den seltensten Fällen. Es könne aber nicht sein, dass jene Mieterinnen und Mieter, die wissen, wie sie sich zu verhalten haben, die Leidtragenden einzelner Unbelehrbarer seien. (Schluss) hn

