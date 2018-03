Ehrung "Wirtschaft unterstützt Ehrenamt 2013"

Veranstaltung am 12. Juni 2013, 18.30 Uhr

aktueller und wichtiger denn je ist es, die vielen engagierten Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich für die Gesellschaft einsetzen, vor den Vorhang zu holen und danke zu sagen! Gerade die jüngste Hochwasserkatastrophe in Österreich hat bewiesen, wie unverzichtbar die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Menschen ist. Dazu gehören aber auch viele Salzburger Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich entweder direkt bei Feuerwehr oder Rotem Kreuz engagieren oder ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit in Salzburgs Einsatz- und Rettungsorganisationen und den akuten Einsatz ermöglichen bzw. sie dabei aktiv unterstützen. Bereits 2009 und 2011 hat die WKS gemeinsam mit Salzburgs Einsatzorganisationen Unternehmerinnen und Unternehmer ausgezeichnet, die sich auf diese Weise in den Dienst der Gesellschaft gestellt haben. Eine Jury hat aus 14 Nominierten die Preisträger des Jahres 2013 ausgewählt, die nun besonders geehrt werden.

Ich darf Sie daher herzlichst zur Ehrung "Wirtschaft unterstützt Ehrenamt 2013", Mittwoch, 12. Juni 2013, 18.30 Uhr, WKS, Julius-Raab-Platz 1, Plenarsaa,einladen.

Details entnehmen Sie bitte dem beigefügten PDF.

Wir freuen uns, eine Vertreterin/einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

