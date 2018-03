WKÖ-Vize RfW-BO Amann zu Foglar: Man kann sich nicht ständig an den Betrieben "abputzen"!

"Die Forderung nach einer Fachkräftemilliarde, die die Betriebe zahlen sollen, ist "billigster Klassenkampf"."

Wien (OTS) - "Man kann sich nicht ständig an den Betrieben "abputzen": Wenn der ÖGB-Chef die Aus- und Weiterbildung stärken will, muss er mit der Forderung nach eine Fachkräftemilliarde bei seinen Genossen-Kollegen in der Regierung vorstellig werden", so heute WKÖ-Vizepräsident RfW-Bundesobmann Fritz Amann. "Mit der betrieblichen Lehrlingsausbildung leisten wir Unternehmen eine volkswirtschaftlich bedeutsame Aufgabe. Sie ist aus dem Budget zu fördern", so Amann. "Abgesehen davon ist es nicht einzusehen, warum die Betriebe auch die politisch gelenkten überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen (ÜLAs) finanzieren sollen - darauf würde es nämlich hinauslaufen", so Amann.

Die betriebliche Lehre sei der Garant dafür, dass die Unternehmen die nötigen Fachkräfte bekommen und unsere Jugendlichen Arbeitsplätze. Trotzdem habe der ÖGB jahrelang zugesehen, wie eine SPÖ-geführte Regierung die betriebliche Lehre sukzessive finanziell aushungere, und sich stattdessen für die "Scheinwelt" der ÜLAs stark gemacht. "ÜLAs sind nichts anders als hochsubventionierte "Wartesäle zur Arbeitslosigkeit". Der einzige, der etwas davon hat, ist der SPÖ-Sozialminister: Je mehr Jugendliche in den ÜLAs, desto besser sehen die Arbeitslosenzahlen bei den Jugendlichen aus", so Amann. Pro Jahrgang koste ein ÜLA-Platz den Steuerzahler über 17.000 Euro Ein betrieblicher Lehrling koste 5.605 Euro pro Jahr, rund die Hälfte davon würden die Unternehmen über den "Pleitefonds" selbst zahlen. Zusätzlich sei die betriebliche Lehre ein "Jobgarant", fast die Hälfte der Jugendlichen habe innerhalb von drei Monaten nach Abschluss einen Arbeitsplatz.

"Wenn es dem ÖGB-Chef um die Heranbildung von Fachkräften und Jobperspektiven für unsere Jugendlichen ginge, müsste er sich gemeinsam mit uns für den Blum Bonus neu einsetzen. Der hat mit einem Einsatz von rund hundert Millionen Euro über 12.500 zusätzliche betriebliche Lehrstellen gebracht. Die Forderung nach einer Fachkräftemilliarde, die die Betriebe zahlen sollen, ist "billigster Klassenkampf". Wenn Foglar jemanden "zu seinem Glück" zwingen will, dann seine Parteifreunde in der Regierung. Denn eine Stärkung der betriebliche Lehre käme auch dem Staatshaushalt zugute: Mehr Jugendliche in Arbeit bedeutet auch mehr Steuerzahler und damit mehr Einnahmen für den Staat", so Amann.

