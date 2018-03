PRESSEEINLADUNG: Symbolische Übergabe der Esterhazy Bibliothek

Wien (OTS) - Nach langjährigen Verhandlungen über die Restitution der Esterhazy Bibliothek, eine der wertvollsten Kollektionen alter Bücher weltweit, kommt es am Montag, den 10. Juni 2013, zur symbolischen Rückgabe der Sammlung durch Walentina Iwanowna Matwijenko, Vorsitzende des russischen Föderationsrates, an Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger. Die Esterhazy Bibliothek wurde 1945 von der Roten Armee in die Sowjetunion geschafft und befand sich bisher teilweise in der Bibliothek für Ausländische Literatur Rudomino in Moskau.

Zugleich mit der symbolischen Übergabe findet die feierliche Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding über die "Österreichisch-Russischen Kultursaisonen 2013-2015" zwischen dem Außenministerium und dem russischen Kulturministerium statt.

Aus diesem Anlass wird zu einem Foto-Point eingeladen:

Zeit: Montag, 10. Juni 2013, 14:30 Uhr

Ort: Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Minoritenplatz 8, 1014 Wien

Es wird um Eintreffen bis spätestens 14:15 Uhr gebeten!

