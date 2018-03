Minisex: fulminantes Benefizkonzert fürs Wiener Hilfswerk

Tolle Stimmung im vollen Metropol. Erlös geht an den Aktionsraum für Jugendliche mit Behinderung.

Wien (OTS) - Ein fulminantes Konzerterlebnis bescherte die wiedervereinigte 80er-Jahre-Band Minisex am 6. Juni dem Publikum im Wiener Metropol. Songs wie "Du kleiner Spion", "Ich fahre mit dem Auto" und das finale "Rudi gib acht" verfehlten ihre Wirkung nicht. Sänger Rudi Nemeczek, Keyboarder Hannes Seidl, Gitarrist Rudi Oschelda, Bassist Walter Marchart und Schlagzeuger Tommy Böröcz bewiesen, dass sie ihre Zuhörer/innen nicht nur auf eine Zeitreise mitnehmen können, sondern auch nach wie vor in der österreichischen Musikszene relevant sind.

Rock n Roll für den guten Zweck

Minisex spielten ihr einziges diesjähriges Clubkonzert aus einem guten Grund: Die Band unterstützte mit dem Event das Wiener Hilfswerk. Der Erlös des Abends geht an den Aktionsraum, eine Freizeiteinrichtung für Jugendliche mit und ohne Behinderung. "Wir sind Minisex sehr dankbar, dass sie zu diesem Benefizkonzert bereit waren", freute sich Wiener Hilfswerk-Präsidentin Karin Praniess-Kastner. "Um die laufende Arbeit des Aktionsraums zu ermöglichen, sind wir auf Spenden angewiesen." Dies habe nicht zuletzt deswegen eine besondere Bedeutung, da der Aktionsraum mit seinem Freizeitangebot für junge Menschen mit Behinderung die einzige Einrichtung ihrer Art in Wien sei, ergänzte die Präsidentin. "Dazu kommt, dass wir ein Musterbeispiel an gelebter Inklusion sind", so Praniess-Kastner. "Bei unserer Teenie Disco können Jugendliche mit und ohne Behinderung zusammen Spaß haben, tanzen und Musik hören -auch die Songs von Minisex."

Junge Bands im Vorprogramm

Das Vorprogramm wurde von zwei jungen Wiener Bands bestritten. Die Gruppe Entferner bewies, dass die Bundeshauptstadt - ganz in der Tradition von Minisex - auch heute noch Bands hervorbringt, die Texte mit Tiefgang mit dynamischem Rock verbinden kann. Die Schüler/innenband 8 Tunes lud das Wiener Hilfswerk ein, um der nächsten Generation von Musikern/innen die Chance zu geben, vor einem großen Publikum aufzutreten - passend zur Arbeit der Organisation, die ihre Arbeit für Menschen aller Altersgruppen leistet.

Aktionsraum

Im Aktionsraum haben Jugendliche mit Behinderung die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und gemeinsam ihre Freizeit spielerisch und kreativ zu verbringen. Das Programm wird nach den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen gestaltet. Der Aktionsraum richtet sein Angebot auch an Jugendliche ohne Behinderung. So können etwa bei der Teenie-Disco Jugendliche mit und ohne Behinderung einmal im Monat im SkyDome des Wiener Hilfswerks (Schottenfeldgasse 29/2, 1070 Wien) tanzen und Spaß haben.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste, in der Kinderbetreuung sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung etc. betreibt. Insgesamt sind mehr als 1.400 haupt-und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen für das Wiener Hilfswerk tätig.

