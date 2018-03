Strache präsentiert FPÖ-Bundesliste für Nationalratswahlen

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache präsentierte in seiner heutigen Pressekonferenz die freiheitliche Bundesliste für die Nationalratswahlen am 29. September 2013, die im gestrigen Bundesparteivorstand erstellt und beschlossen worden ist. Es handelt sich dabei um folgende Personen:

1. Heinz Christian STRACHE, Spitzenkandidat

2. Herbert KICKL, Wahlkampfleiter

3. Anneliese KITZMÜLLER

4. Dr. Dagmar BELAKOWITSCH-JENEWEIN

5. Ing. Norbert HOFER

6. Harald VILIMSKY

7. Mag. Harald STEFAN

8. Barbara ROSENKRANZ

9. Dr. Reinhard BÖSCH

10. Veronika MATIASEK

11. Werner NEUBAUER

12. Mag. Gernot DARMANN

13. MMag. DDr. Hubert FUCHS

14. Carmen GARTELGRUBER

15. Harald JANNACH

16. Prim. Dr. Brigitte POVYSIL

17. Dr. Susanne WINTER

18. Ruppert DOPPLER

19. Udo LANDBAUER

Strache kündigte an, dass im Wahlkampf das Thema Gerechtigkeit für Österreich eine große Rolle spielen werde. Denn alle bedeutenden Errungenschaften in Österreich seien heute substanziell bedroht, und zwar durch eine falsche Politik der Brüsseler Bürokraten und Lobbyisten, die Konzerninteressen und die Gier von Finanzinstituten vor das Wohl der Menschen stelle und Eigenstaatlichkeit und Budgethoheit aushöhle, durch eine falsche Zuwanderungspolitik, die nicht jene Zuwanderer besonders fördere, die Fleiß, Wissen und Können einbringen, sondern solche werbe, die vor allem an Sozialleistungen interessiert seien, und von einem immer teureren Verwaltungsapparat, in dem sich rot-schwarze Machtinteressen wechselseitig blockieren und dazu führen, dass hohe Steuerleistungen in Österreich Menschen ärmer machen.

Nahezu alle Parteien in Österreich hätten sich mit diesem System arrangiert, kritisierte Strache. "SPÖ und ÖVP sind eng mit einer jahrzehntelangen Proporzpolitik verbunden, in welcher möglichst viele Günstlinge an den Schalthebeln der Republik untergebracht werden. Die Grünen sind von einer einstmals positiven Zukunftspartei zu einer bigotten Verbotspartei verkommen, die bereit ist, mit den anderen System-und Proporzparteien für Macht und Einfluss eine Koalition einzugehen."

Außer der FPÖ habe zudem keine Partei den Mut, offene Probleme auch offen anzusprechen und zum Schutz der Interessen Österreichs auch gegen den Brüsseler Apparat, gegen mächtige Spekulanten oder große Konzerne anzukämpfen, betonte Strache. "Wir sind eine positive, eine zukunftsgestaltende Partei, die sich Österreich und den Menschen in diesem Land verpflichtet fühlt. Denn Österreich hat alle Voraussetzungen für eine blühende Zukunft." Der Leitantrag für den Bundesparteitag am 15. Juni in Linz trage den Übertitel "Mit uns wirds gerecht".

Scharfe Kritik übte Strache an Bundeskanzler Faymann, den er als Reform-Allergiker und "Mikadokanzler" bezeichnete. Nur mit einer Stimme für die FPÖ sei sichergestellt, dass der rot-schwarze Stillstand beendet werde. "Unser Hauptgegner für die Nationalratswahlen ist und bleibt das Duo-Inferior Faymann-Spindelegger", betonte Strache. Der permanente Stillstand in Österreich müsse ersetzt werden durch ein Klima des Muts und der Freude an der Erneuerung.

