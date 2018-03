GOURMET-Kinderkochwerkstatt in der VS Keferfeld in Linz

Linz (OTS) - Linzer Volksschul-Kinder konnten bei einer GOURMET-Kinderkochwerkstatt spielerisch lernen, wie gut gesundes Essen riecht, schmeckt und wie leicht es zubereitet werden kann.

49 Kinder im Alter von 8-10 Jahren waren bei der GOURMET-Kinderkochwerkstatt in der Volksschule Keferfeld in Linz begeistert als Duftdetektive und Nachwuchsköche im Einsatz. Sie konnten gemeinsam mit einem Koch und einer Ernährungsexpertin von GOURMET spielerisch lernen, welche Nahrungsmittel gut für sie sind, wie unterschiedlich sie riechen und schmecken und wie man gesundes Essen leicht zubereiten kann. So werden die Kinder für das Thema sensibilisiert und zu "Botschaftern" für gesundes Essen und Trinken.

Viele Kinder kennen nur mehr wenige Speisen und können die verschiedenen Geschmacksrichtungen kaum mehr unterscheiden. Auf Basis dieser Erfahrung hat GOURMET, der österreichische Experte für gesunde Schulverpflegung, vor drei Jahren die GOURMET Kinderkochwerkstatt entwickelt. Durch gemeinsames Erleben und Entdecken, und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sollen dabei Kinder für gesundes Essen begeistert werden. Die Kinder der VS Keferfeld, die heuer ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, sind die ersten in Linz, die an einer GOURMET-Kinderkochwerkstatt teilnehmen. In der Schulküche wird täglich ein ausgewogenes Mittagessen von GOURMET angeboten. Gemüse und Obst für das gemeinsame Kochen bei der Kinderkochwerkstatt stellte der oberösterreichische GOURMET-Partner Biohof Achleitner zur Verfügung. Bisher haben bereits 4.000 Kinder an einer GOURMET-Kinderkochwerkstatt teilgenommen, die das Unternehmen kostenlos für seine Kunden anbietet.

Kinder für gesundes Essen begeistern

Bei der GOURMET-Kinderkochwerkstatt kommen ein Koch und eine Ernährungswissen-schafterin mit viel gesundem Obst und Gemüse in Schulklassen und laden die Kinder zum Mitmachen ein. Die Kinderkochwerkstatt ist für 8-10-Jährige konzipiert. Anhand der Österreichischen Ernährungspyramide wird erarbeitet, welche Nahrungsmittel gesund sind und wie verschiedene Lebensmittel riechen und schmecken. Der Höhepunkt jeder GOURMET-Kinderkochwerkstatt ist das gemeinsame Kochen und Essen der Speisen. Die Rezepte wie z. B. "Powerspießchen" aus Obst, ein "Schlümpfe-Aufstrich" aus Gemüse und Topfen oder "Drachenfüße mit Schuhen", das ist Rohkost mit gesunden Dipsaucen, sind kindgerecht, gesund und schmecken.

Zum Unternehmen:

Als Spezialist für Kinderernährung bietet GOURMET ein umfassendes Konzept zur ausgewogenen Verpflegung von Kindern in Schulen und Kindergärten. Die Speisen-Rezepte werden von ErnährungswissenschafterInnen geprüft und entsprechen den Empfehlungen der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung. Somit bietet GOURMET einen idealen Grundstein für ein ausgewogenes und gesundheitsförderndes Ernährungsverhalten. Jede einzelne Speise entspricht den strengen GOURMET-Prinzipien: altersgerechte Portionsgrößen, moderne Zubereitungsmethoden (fettfreies Braten, Dampfgaren...), milde Würzung und behutsamer Umgang mit Salz und Zucker. GOURMET verwendet hochwertige heimische und streng kontrollierte Zutaten, selbstverständlich ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, Konservierungsmitteln und Farbstoffen.

Die GOURMETGROUP ist ein Tochterunternehmen der Linzer Lebensmittelgruppe VIVATIS.

